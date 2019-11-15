Диспансеризация 2019 в Крыму и Севастополе: Кому и как пройти

Чем раньше обнаружено заболевание, тем проще с ним бороться. Среди врачей даже бытует поговорка: нет здоровых - есть необследованные.

С момента вхождения Крыма в состав России у жителей полуострова появилась возможность совершено бесплатно, в рамках диспансеризации, проверить свое здоровье.

КАЖДОМУ ВОЗРАСТУ СВОИ БОЛЕЗНИ

- Обращаться к врачу, когда ничего не беспокоит – нормальное, цивилизованное поведение, - рассказывает КП-Крым Николай Вохминцев, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Республики Крым. - Диспансеризация проводится совершено бесплатно: человек проходит два этапа диспансеризации. если будут выявлены какие-то отклонения на первом этапе, ему выпишут направление в поликлинику для более тщательного обследования и осмотра узкими специалистами, а при необходимости назначат и лечение.

Медик отметил, что при диспансеризации у крымчан чаще всего выявляют сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания.

Люди разных возрастов сдают разные анализы. Среди обязательных для всех – определение уровня сахара и холестерина в крови, осмотр акушерки для женщин (взятие мазка), обследование у терапевта, флюорография и кардиограмма.

В зависимости от возраста необходимо сделать маммографию, обследование кишечника на онкологию и проверить внутриглазное давление.

КТО ПРОХОДИТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 2019

Под диспансеризацию попадают жители России, родившиеся в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001.

Осмотр врачей могут пройти все желающие от 18 лет. Верхней планки возраста нет.

КАК ПОПАСТЬ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 2019

На диспансеризацию приглашают письмом по почте, звонком по телефону, смс-кой. Приглашают в ту поликлинику, к которой вы прикреплены.

- Можно просто прийти в регистратуру поликлиники, и заявить о желании пройти диспансеризацию, если вы по возрасту подпадаете под действие этой программы, - отмечает Николай Вохминцев. - Хочу напомнить, что по закону работодатель обязан для прохождения диспансеризации предоставить сотруднику оплачиваемый выходной день.

ПЯТЬ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 2019

1. Когда: один раз в три года бесплатно

Первая диспансеризация проводится с 18 лет, затем с трехлетним интервалом на протяжении всей жизни.

2. Где: в медицинской организации по месту жительства (прикрепления), в которой вы получаете первичную медико-санитарную помощь.

3. Можно ли самому стать инициатором обследования: да, просто нужно обратиться в регистратуру медучреждения или к своему участковому терапевту.

4. Какие процедуры и обследования проведут в первую очередь: измерят рост, вес, окружность талии, уровень артериального и внутриглазного давления, уровень холестерина и глюкозы (экспресс-методом), оценят суммарный сердечно-сосудистый риск.

5. Какие документы нужны:

- паспорт

- страховой медицинский полис ОМС

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