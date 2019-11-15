Крымский федеральный университет вошел в десятку самых популярных вузов России среди иностранных студентов

Несмотря на негативную внешнеполитическую обстановку и давление со стороны стран Запада, Крымский федеральный университет остается одним из самых востребованных вузов России для иностранных студентов.

По словам начальника управления международной деятельности КФУ Александра Мащенко, сегодня в вузе обучается 2,5 тысячи студентов из-за рубежа, которые представляют 58 стран.

- Большинство ребят прибыли из Индии, Украины, Узбекистана, Иордании, Нигерии, Казахстана, Палестины. Стоит отметить, что по итогам прошлого года Крымский федеральный университет занимает 10 место по количеству иностранных студентов среди всех высших учебных заведений страны. Это серьезное достижение, учитывая политические реалии, в которых существует Крым, - рассказал Александр Мащенко.

Студентов из других стран привлекают, прежде всего, высокое качество образования в университете, квалифицированный профессорско-преподавательский состав и модернизированная материально-техническая база, которая значительно улучшилась с украинских времен.

Большинство иностранных студентов прибыли из Индии, Украины, Узбекистана, Иордании, Нигерии, Казахстана, Палестины

Кроме того, крымский университет активно реализует совместные проекты с вузами по всему миру. В настоящее время КФУ официально сотрудничает с более чем 30 зарубежными вузами.

- Мы организуем летние языковые школы в Китае для студентов, изучающих китайский язык. Речь идет о языковых школах в Пекине в сотрудничестве с Пекинским педагогическим научно-исследовательским институтом Люйтун. В прошлом году аналогичный проект был реализован с Шаньдунским транспортным университетом, - отметил начальник управления международной деятельности КФУ.

Студенты Крымского федерального университета, изучающие новогреческий язык, а также преподаватели новогреческого языка участвуют в языковой школе на Кипре.

- Прямо сейчас с официальным визитом в Исламской республике Иран находится делегация КФУ. Уже подписан ряд соглашений о сотрудничестве с несколькими иранскими вузами. В перспективе вполне реально организовать практику для наших студентов в Иране, где они могли бы изучать персидский язык, - подчеркнул Александр Мащенко.

Напомним, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского представил свои научные проекты в рамках международной ярмарки «Идеи-Инновации-Новые разработки-2019», которая проходит в немецком Нюрнберге.

КСТАТИ

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития на 2019 год, Россия является одной из наиболее привлекательных стран для иностранных студентов, уступая только группе англоговорящих стран. Ежегодно около 15 тысяч учащихся из других стран поступают на бюджетные места в российских вузах

- В 2019 году 541 место было предоставлено гражданам Сирии, 95 - абитуриентам из Йемена. Наша цель на ближайшие пять лет - увеличение вдвое числа международных студентов в наших университетах, - рассказал глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков