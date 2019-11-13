Крымский федеральный университет впервые участвует в выставке China Hi-Tech Fair 2019

СЕГОДНЯ 14:45 2019-11-13T14:45:30+03:00

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Крымский федеральный университет впервые стал участником международной выставки высоких технологий China Hi-Tech Fair 2019, которая стартовала 13 ноября в Шеньчжене. служба вуза. Пресс-служба вуза сообщила, что университет представляет свои разработки в области ДНК-инсектицидов и российское оливковое масло.

- С каждым годом выставка набирает все больше и больше оборотов: увеличивается количество посетителей, разработки становятся более сложными и инновационными. На выставке большой сектор посвящен развитию сельского хозяйства, а наши разработки связаны с генетикой именно в этой отрасли. Таким образом, мы, во-первых, понимаем, что движемся в правильном направлении, а во-вторых, видим интерес, который проявляют посетители к нашим разработкам, в том числе и наши российские коллеги, - рассказал Михаил Сергеев, проректор по внешним связям Крымского федерального университета.

Крымский вуз на выставке представлен в составе экспозиции Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Как отмечает вице-президент Международного союза приборостроителей и специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям Геннадий Попов, выставка China Hi-Tech – лучшая площадка для выхода на международный рынок.

-То, что показывается здесь в этом году, в следующем уже пойдет на коммерциализацию, будет продаваться и работать в реальной жизни. Очень приятно, что в этом году впервые в составе экспозиции представлен Крымский федеральный университет. Я надеюсь, что это будет хорошим стартом для сотрудничества с Китаем, выхода на китайский рынок и приглашения студентов. Хоть выставка и инновационная, очень много людей спрашивают о возможности обучения в России, и мы, конечно, предоставляем им такую информацию, - сообщил Геннадий Попов.

Выставка China Hi-Tech Fair 2019 – крупнейшая научная и технологическая ярмарка в Китае. На ней представлены более 3000 экспонентов из более чем 50 стран мира.

Напоминаем, что на Крымском полуострове впервые получили оливковое масло мирового уровня: продукт холодного отжима произведен учеными Крымского федерального университета.

ИСТОЧНИК KP.RU