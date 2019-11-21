Крымский и Уральский федеральные университеты будут сотрудничать в области технологий и сельского хозяйства

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского и Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина планируют сотрудничать в области сельского хозяйства и развивать совместные инновационные проекты. Об этом сообщил генеральный директор инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения УрФУ Максим Сапогов на двусторонних встречах китайских и российских экспертов в городе Чжаньцзян.

- Мы нашли много направлений для сотрудничества в области применения инновационных подходов в сельском хозяйстве, развития машиностроительных и инженерных проектов. С представителями Крымского федерального университета мы уже обсудили совместные шаги, направления объединения усилий, чтобы реализовывать совместные проекты на территории Крыма, - рассказал Максим Сапогов.

Представители Уральского федерального университета высоко оценили проекты ведущего вуза полуострова по разработке ДНК-инсектицидов и выращиванию оливы в защищенном грунте.

- Сегодня Россия решает задачу выхода на экспорт со своей сельскохозяйственной продукцией. Если мы не будем иметь совершенных технологий, в том числе клеточных и генных, мы проиграем, потому что современный рынок – это рынок технологий. Мы надеемся, что на крымской земле будет создан центр мирового уровня в области современных аграрных биотехнологий, и мы будем выходить на мировой рынок не только с первичным сельскохозяйственным продуктом, но и с продуктом глубокой переработки», - отметил первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

Уральский вуз предложил Крымскому федеральному университету им. В. И. Вернадского помощь в изучении состава оливкового масла на наличие полезных веществ и улучшении качества продукта.

- По возвращении мы будем ждать делегацию коллег из Уральского университета в Крыму, а потом наши эксперты, которые будут отвечать за реализацию проектов в рамках создания инновационной агродолины, поедут на Урал. Я считаю, что наше сотрудничество будет эффективным. В нынешних тенденциях приветствуется кооперация вузов. Уверен, наше взаимодействие будет положительно воспринято в научном и образовательном пространстве России, - сообщил проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.

Сергей Кортов и Михаил Сергеев на встрече в Китае

Ранее первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников отметил, что сегодня в России ведется активная работа по реализации национального проекта «Наука».

- Целью проекта является обеспечение независимости и конкурентоспособности нашей страны за счет наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации, - цитирует Трубникова пресс-служба ведомства.

Напомним, разработка ученых Крымского федерального университета по созданию ДНК-инсектицидов получила признание мирового научного сообщества. Новые препараты для борьбы с насекомыми-вредителями удостоены золотой медали на китайской международной выставке инноваций и высоких технологий China Hi-Tech Fair 2019 (CHTF).

Также на Крымском полуострове впервые получили оливковое масло мирового уровня: продукт холодного отжима произведен учеными Крымского федерального университета.