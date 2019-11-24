"Лучше всего, если Украина согласится сама с реальностью": В Крыму оценили появление карты незалежной без полуострова в британском издании

Европейцы показывают понимание того, что Крым в России навсегда. Такое мнение высказал КП-Крым политолог Владимир Джаралла в ответ на сюжет одного из крупнейших изданий Великобритании The Economist, где карта Украины была показана без Крыма.

Сюжет британского издания был о процедуре импичмента в отношении американского лидера Дональда Трампа, поводом для которой стал телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеров двух стран изобразили на фоне карт США и Украины, но без полуострова.

Затем последовала реакция от посольства Украины в Великобритании и Северной Ирландии, где британских журналистов попросили изменить материал. После этого сюжет на сайте издания был удален.

- Таких историй с картами так много, что можно говорить о тенденции: европейцы просто показывают понимание того, что Крым в России навсегда, и его присоединение было желанием крымчан, - отмечает политолог Владимир Джаралла.

По его словам, сейчас многим кажется, что в отношениях Запада и России наметился выход из тупика противостояния: если будут реализованы Минские соглашения, то можно выйти из режима санкций, а признание Крыма как части России отставить в сторону, забыть.

- А лучше всего, если Украина согласится сама с реальностью, и тогда вообще это перестанет быть проблемой в отношениях Европы и России. Таким образом, стойкость и воля российского руководства приносят свои плоды, - заключил политолог.

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