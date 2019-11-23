Под курорт не пригодилось: Центр планеризма на горе Клементьева перейдет в Минспорта

Центр планерного спорта «Коктебель» на горе Клементьева перейдет из ведения министерства курортов и туризма в управление министерству спорта Крыма. После отказа от скандального проекта «Город авиаторов» желающих развивать курорт в «колыбели советской авиации» не нашлось.

Сейчас у центра планеризма в активе только долги в 552 тысяч рублей и процесс передачи в подчинение минспорта.

- До конца года проводятся мероприятия по передаче из Минкурортов в ведение Минспорта РК, - сообщил министр курортов Вадим Волченко. - Мы понимаем, что этот актив для минкурортов не является профильным - это аэродром, и туристическая привлекательность у него может возникнуть, но после мероприятий по развитию. Поэтому наша задача была его сохранить, не допустить застройку, дерибан, что было выполнено без единой копейки бюджетных средств.

Застройка горы Клементьева планировалась в рамках инвестиционного проекта ООО «Город авиаторов». За 200 миллионов рублей инвестор собирался построить 5 гостиниц, 3 кафе, 7 летних домиков, ресторан, автокемпинг, площадку под палаточный городок, ангар для сверхлегкой авиации, мастерские и подготовительные классы. И все для развития авиаспорта.

Однако в Федерации планерного спорта России такое развитие «колыбели советской авиации» вызвало возмущение и было принято решение совместно с ДОСААФ создать многофункциональный центр и музей российской авиации под открытым небом с тренировочной базой. В октябре прошлого года региональное отделение ДОСААФ подписало соответствующее соглашение с минкурортов Крыма по использованию центра «Коктебель».

Вместе с тем, по словам главы парламентского комитета по туризму и спорту Алексея Черняка, за годы управления центром парапланеризма у минкурортов не нашлось времени и средств сделать самое главное — оформить землю под аэродромом и его обслуживающим комплексом. Этим теперь займется минспорта.

- Они в свою программу на 2020-22 год закладывают деньги на кадастрирование, и наконец-то у территории появятся границы, - уточнил Черняк. - При необходимости здания все минспорта передаст. Музей идея замечательная, но сейчас он в тех стенах, что туристам показывать страшно. Две горы всего в мире с такими данными, и здесь надо делать конкретные шаги.

Неделю назад министерство транспорта Крыма сообщило о начале реконструкции автодороги на гору Клементьева. Участок в 7 км начинается от поворота на село Подгорное и заканчивается у ротонды «Звездопад воспоминаний» на самой горе Клементьева. Это дорога обеспечивает доступ к центру «Коктебель».

Изначально ее реконструкция, а по сути строительство заново, планировалось в рамках туристического кластера «Коктебель», где акцент делался на развитие малой авиации на Клементьева, т. е. создания инфраструктуры для приема небольших частных самолетов. Теперь в кластере остались планы по реконструкции набережной Коктебеля и строительству очистных канализации.

Справка «КП»

В 2010 году Верховная Рада Украины своим постановлением объявила гору Клементьева (Узун-Сырт) объектом природно-заповедного фонда, а Верховный Совет Крыма создал региональный ландшафтный парк местного значения «Воздухоплавательный комплекс «Узун-Сырт, гора Клементьева» на площади 840 га. Согласно Положению об охранной зоне ландшафтного парка, на территории охранной зоны запрещена какая-либо хозяйственная деятельность, противоречащая целям ее установления, то есть, не связанная с воздухоплаванием.

Историческая справка

Гора Клементьева - историческое название Узун-Сырт - уникальный хребет наподобие чаши, где образуются восходящие воздушные потоки. Аналогичные природные данные есть только у горы Харрис Хилл в США. Впервые уникальные свойства Узун-Сырта обнаружили в 1920-х летчик Константин Арцеулов (внук художника Айвазовского) и поэт Максимилиан Волошин — последний подкинул в воздух панаму, которая не упала на землю, а принялась планировать.

Это натолкнуло Арцеулова на мысль об организации места для полетов,и уже в 1923 году была создана Высшая летно-планерная школа, где учились легенды советской авиации: Антонов, Ильюшин, Яковлев и Королев. В 1977-м вместо нее открыли Научно-исследовательскую планерную базу, в через 15 лет реорганизованную в Центр планерного спорта «Коктебель».

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