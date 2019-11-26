За случайный пуск ракеты на крымском полигоне двое военных заплатят 31 миллион
Два военных техника, которые случайно запустили ракету на сакском аэродроме, заплатят 31 миллион рублей. Такое решение вынес Крымский гарнизонный суд, удовлетворив тем самым иск Министерства обороны РФ.
Военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова признали виновными в нарушении правил обращения с опасным оружием (ч. 1 ст. 349 УК РФ). Ущерб, причиненный Минобороны, составил 40,6 миллиона рублей.
- В результате действий военнослужащих уничтожены две авиационных управляемых ракеты Х-29ТД, коллиматорное защитное устройство КЗУ-3, а также поврежден корпус унифицированной компрессорной станции УКС-400В-П4М, - говорится на сайте Крымского гарнизонного суда.
С каждого из военнослужащих должны были взыскать по 20 миллионов рублей, но суд принял во внимание их семейные обстоятельства и уменьшил сумму.
Так, Зверев должен будет заплатить 15 миллионов рублей, а Чебанов - 16 миллионов. По 60 тысяч рублей гсопошлины оба военнослужащих заплатят в доход бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, а остальное направят в пользу Министерства обороны Российской Федерации.
Напомним, в октябре 2017 года в Саках произошел случайный запуск ракеты. Военные техники проверяли ракету Х-29ТД на аппаратуре комплекса «Ока». Перед подачей тока они не убедились в том, что чековый механизм ракеты исправен. Потому она запустилась и снесла часть стены ангара, ворота, а еще повредила некоторое оборудование и точно такую же ракету.
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ИСТОЧНИК KP.RU