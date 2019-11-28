2019-11-28T17:42:06+03:00
Политика

У бизнеса и так нет связей с Украиной: Эксперт о новых санкциях Киева против Крыма

Кабинет министров Украины ввел ограничения против 131 компании, работающей в республике
Надежда ДАЦЮК
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По мнению эксперта, санкции не повлияют на развитие экономики полуостроваПо мнению эксперта, санкции не повлияют на развитие экономики полуостроваФото: Архив "КП"
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Введение Украиной санкций против крымских юридических лиц не станет поводом для США и ЕС внедрить ограничения в отношении указанных компаний. Кроме того, это никак не повлияет на экономическое положение Крыма и России, уверен политолог Владислав Ганжара.

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины ввел санкции против 131 юридического лица, работающего на территории полуострова. Ограничения работы касаются компаний теле- и радиовещания, а также тех, которые занимаются археологическими раскопками, поставляющими материалы для оборонных предприятий Крыма.

- Мы с этим санкциями сталкиваемся на протяжении 5-ти лет. Но периодически на Украине происходит то осеннее, то весеннее обострение. Сейчас, видимо, новая стадия, - выразил КП-Крым свое мнение политолог Владислав Ганжара.

- Понимаем, что никакого влияния на функционирование юрлиц на территории Крыма это не окажет, поскольку и так с Украиной никаких связей у крымского бизнеса нет. Кроме того, украинские санкции в отношении Крыма и РФ, - это не пример для международного сообщества.

По словам политолога, новые санкции могут быть одной из форм реализации новой «стратегии по возвращению Крыма». При этом Ганжара отмечает, что эта «игра» не закончится для Украины благополучно.

- Мы знаем, что на любые меры ограничительного характера со стороны Украины с нашей стороны действует зеркальный ответ. В этом отношении их санкции нечувствительны для экономики Крыма и России, а вот ограничения, введенные Россией в отношении Украины, существенно влияют на ее социально-экономическое положение, - заключил политолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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