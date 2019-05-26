"Ничего не добьются": В Крыму не верят, что Германия пойдет на новые санкции ради украинских моряков

Украина потребует от Германии ввести новые "гамбургские" санкции против России, если Москва не освободит украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе, как того хочет ООН.

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая потребовал от России освободит 24 военнослужащих ВМСУ, которых арестовали за незаконное пересечение российской границы в ноябре 2018 года. При этом трибунал не потребовал прекратить уголовное дело против них.

Незалежная восприняла это решение с восторгом. Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал его "дипломатической победой" и "важным козырем" в процессе освобождения задержанных граждан Украины. Мельник отметил, что уже призвал МИД Германии Хайко Мааса добиваться от РФ исполнения вердикта, в том числе - с помощью новых санкций.

В Крыму не верят, что Германия пойдет на такой шаг.

- Ожидать от них реакции и новых санкций не стоит, - заявил КП-Крым депутат крымского парламента Владислав Ганжара. - Мы видим, как Европа становится заложником санкционных войн, торговой войны между США и Китаем. Немцы сами пытаются исправить сложившиеся между РФ и Германией сложные экономические отношения. Мы видим позицию по Северному потоку - 2, который, несмотря на всю риторику США строится. Если американцы не способны вбивать новые клинья в наши отношения, то Украина уж точно ничего не сможет реального добиться.

Владислав Ганжара Уверен, что в Евросоюзе уже испытывают раздражение и усталость от Украины.

- Кроме проблем - экономических и геополитических - ничего украинскй вопрос не Еще глубже в них вязнуть, нанося себе экономический ущерб, Германия, как мне кажется, не будет. Как была пустым звоном вся украинская дипломатия, так и осталась, - заявил депутат.

Он также отметил, что хоть на Украине и сменился президент, пока никаких изменений во внешней политике не наблюдается:

- Зеленский и его команда, которая только приступает к выполнению своих обязанностей, продолжает линию Петра Порошенко и относительно крымского вопроса и относительно украинско-российских отношений в целом.

Владислав Ганжара подчеркнул в очередной раз, что украинских моряков задержали в соответствии с законами РФ и нормами международного права.

- Порошенко отдал преступный приказ. Возможно, был расчет не просто на их задержание, а на конфликт, чтобы с моряками что-то случилось. Это было бы только на руку киевскому режиму. Людей, как пушечное мясо, бросили на выполнение невыполнимой задачи. Но операция по их задержанию прошла достаточно мягко, ничего их жизни не угрожало и не угрожает, - заключил крымский политик.

СПРАВКА КП

Напомним, 25 ноября 2018 года два бронекатера и буксир ВМСУ незаконно пересекли границу территориальных вод Российской Федерации. Несмотря на многочасовые уговоры, подчиниться законным требованиям российских пограничников и остановиться военные корабли из незалежной не захотели.

Они хотели пройти через Керченский пролив в Азовское море, но сотрудники погрануправления задержали нарушителей. Пришлось применить оружие, трое военнослужащих Украины получили легкие ранения. Им оказали медицинскую помощь в Керченской горбольнице.

Всего задержали 24 украинских моряка, суд избрал им всем арест в качестве меры пресечения, на время следствия все они находятся в московском СИЗО.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В МИД России уже заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию на международной арене, во том числе - во время арбитражного разбирательства. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что в данном случае нельзя применять нормы Конвенции ООН по морскому праву.

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