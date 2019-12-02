Ученые Крымского федерального университета создают устройства для защищенных систем связи нового поколения

Группа ученых Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского под руководством профессора Александра Воляра разрабатывает универсальные устройства, позволяющие сортировать «оптические вихри» с различными физическими свойствами. С их помощью можно создать надежно защищенные коммуникационные системы связи.

Ученые уверены, что эти приборы существенно упростят системы формирования и распознавания сложных вихревых пучков для систем оптической связи и методов защиты коммуникаций.

Эксперты сконцентрировали свое внимание на создании голографической решетки, способной одновременно формировать как один оптический вихрь, так и целую «лавину вихрей» (большое множество), благодаря управляющему параметру, который отвечает за формирование «вилочного» дефекта в решетке.

- Когда управляющий параметр принимает целочисленное значение, решетка формирует единичный оптический вихрь с заданным топологическим зарядом. А если отступить от целочисленного значения параметра даже на одну сотую, наш единичный вихрь буквально распадется на множество вихрей, образуя целую лавину подобных друг другу вихрей с различными топологическими зарядами, — отметил доцент кафедры общей физики Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Юрий Егоров.

Устройство способно трансформировать лазерное излучение в оптические вихри, интересные своей возможностью переносить гигантские массивы информации в линиях оптической связи, повышая информационную емкость линий передачи в сотни раз.

Кроме того, они могут использоваться в медицине, например, для диагностики ранних грибковых кожных заболеваний в рассеянных вихревых пучках.