2019-12-02T12:38:04+03:00
Наука

Ученые Крымского федерального университета создают устройства для защищенных систем связи нового поколения

Приборы позволяют генерировать «оптические вихри», способные переносить большой объем данных в оптоволоконных линиях
Степан ОСТИНОВ
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Исследоание образца голографической решетки.Исследоание образца голографической решетки.
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Группа ученых Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского под руководством профессора Александра Воляра разрабатывает универсальные устройства, позволяющие сортировать «оптические вихри» с различными физическими свойствами. С их помощью можно создать надежно защищенные коммуникационные системы связи.

Ученые уверены, что эти приборы существенно упростят системы формирования и распознавания сложных вихревых пучков для систем оптической связи и методов защиты коммуникаций.

Эксперты сконцентрировали свое внимание на создании голографической решетки, способной одновременно формировать как один оптический вихрь, так и целую «лавину вихрей» (большое множество), благодаря управляющему параметру, который отвечает за формирование «вилочного» дефекта в решетке.

- Когда управляющий параметр принимает целочисленное значение, решетка формирует единичный оптический вихрь с заданным топологическим зарядом. А если отступить от целочисленного значения параметра даже на одну сотую, наш единичный вихрь буквально распадется на множество вихрей, образуя целую лавину подобных друг другу вихрей с различными топологическими зарядами, — отметил доцент кафедры общей физики Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Юрий Егоров.

Устройство способно трансформировать лазерное излучение в оптические вихри, интересные своей возможностью переносить гигантские массивы информации в линиях оптической связи, повышая информационную емкость линий передачи в сотни раз.

Кроме того, они могут использоваться в медицине, например, для диагностики ранних грибковых кожных заболеваний в рассеянных вихревых пучках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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