Как будет ходить транспорт в Симферополе на время ремонта моста по улице Гагарина
В Симферополе изменили схему движения общественного транспорта из-за ремонта автомобильного моста на улице Гагарина.
Напомним, мост перекрыли на минувших выходных. Работы будут проводить две недели - до 15 декабря.
СМИ широко освещали грядущий ремонт, однако на остановках общественного транспорта все равно выстроились толпы горожан, ожидающих свою маршрутку, чтобы добраться на работу. К сожалению, никаких объявлений на остановках чиновники не развесили, а с информацией в СМИ и соцсетях ознакомились не все.
Администрация еще раз обнародовала схему временного движения автобусов.
Схема движения на время перекрытия улицы Гагарина
- Автобусы ходят со стороны МРЭО по улице Киевской с заходом на Железнодорожный вокзал до места, где перекрытия, после выезд на Московское кольцо и далее согласно маршруту, - говорит начальник управления транспорта и связи администрации города Симферополя Анастасия Волкова. - Общественный транспорт, который ходил по улице Маяковского через Железнодорожный вокзал в сторону центра, будут доходить до Железнодорожного вокзала, до перекрытия, делать разворот и следовать в обратном направлении по улице Толстого, а дальше по своему маршруту.
Чиновники пообещали вместе с представителями Общественного совета 3-4 раза в неделю мониторить ситуацию на дорогах и остановках транспорта.
КАК БУДУТ ХОДИТЬ МАРШРУТКИ
В частности, маршрутки №№ 52, 61, 52, 67, а также №№12-А и 12-Б идут через улицу Киевскую, Москольцо и Толстого. А маршрутки №№25 ,64, 65, 82 будут идти по Гагарина до перекрытого моста, возвращаться обратно по той же улице и далее следовать по маршруту.
Автобусы, которые идут по Маяковского через Железнодорожный вокзал в сторону центра (№52,61 и 67), будут разворачиваться на Привокзальной площади и ехать назад через Толстого.
КАК БУДУТ ХОДИТЬ ТРОЛЛЕЙБУСЫ
Временно отменили троллейбусные маршруты №9 и №20.
Остальные маршруты будут ходить с Москольца, а не с Привокзальной площади:
Троллейбус №6 - «Москольцо - Марьино»
Троллейбус №21 - «Москольцо - Перевальное»
Троллейбусы №51 - «Москольцо - Алушта»
Троллейбус №52 - «Москольцо - Ялта»
ИСТОЧНИК KP.RU