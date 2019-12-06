"Меня никто не унижал": Симферопольская пенсионерка просит вернуть на работу уволенную сотрудницу Пенсионного фонда
Пенсионерка Людмила Миллер просит вернуть на работу уволенную сотрудницу Пенсионного фонда Крыма, которая ранее накричала на пожилую женщину за неумение бабушки работать с «личным кабинетом».
Скандальная история, напомним, произошла на прошлой неделе. Пожилая женщина пришла в отделение пенсионного фонда в Симферополе, чтобы решить вопросы с выплатами ее 83-летней матери.
- Очереди там были очень большие. А окон было открыто очень мало. Нам объяснили, что сотрудники болеют, - вспоминает 65-летняя Миллер события того дня. - Сотруднице Юлии приходилось очень громко объявлять, какому очереднику и к какому номеру окна подойти, было очень шумно.
Пенсионерка в общем шуме не услышала, когда объявили ее номер. Вот тогда и возник конфликт.
«ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНТЕРНЕТОМ УМЕЮ»
- Я спросила у сотрудницы фонда, нельзя ли на талонах с номером в очереди пробивать еще и время, когда можно будет подойти к окну. На что она на повышенных тонах мне сказала, что на конкретное время можно записаться только в «личном кабинете». Я-то пользоваться интернетом умею - есть странички в соцсетях - а вот до «личного кабинета» пока не добралась, - сетует пенсионерка.
Вопрос, по которому Людмила Миллер пришла в пенсионный фонд, удалось решить. Более того, женщине нужно было сделать копию документа.
- Я обратилась к той же сотруднице, и она мне не отказала. Все сделала быстро, обращалась ко мне вежливо, была искренней в желании помочь. И еще важный момент: спустя минуту после разговора на повышенных тонах Юлия перестроилась и негромко спросила у меня, как она может помочь, - добавила Людмила.
«ОБИЖЕННОЙ СЕБЯ НЕ СЧИТАЮ»
- Меня представляют как «потерпевшую и униженную от хамства» сотрудницы. Но я себя таковой не считаю. Это был форс-мажор. В такой ситуации очень трудно вести себя уравновешенно. Конечно, я ее полностью не оправдываю, но тут и я могла бы быть помягче. Убедительно прошу, чтобы Юлию восстановили на работе и убрали увольнение по статье.
Ранее в пресс-службе Пенсионного фонда РФ по Крыму и Севастополю сообщили, что по факту скандала было проведено служебное расследование. С сотрудником, который некорректно себя повел, расторгнут трудовой договор за несоблюдение норм этики.
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ИСТОЧНИК KP.RU