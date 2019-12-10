Ученые нашли молекулы воды в уникальной межзвездной комете, которую открыл астроном из Крыма

Единственная межзвездная комета 2I/Борисова, которую открыл крымский астроном-любитель Геннадий Борисов, максимально сблизилась с Солнцем в воскресенье, 8 декабря.

- Правда, ее расстояние до Солнца составило 2 астрономических единицы (около 300 миллионов километров). Примерно такое же расстояние кометы было до Земли, - сообщил КП-Крым.

По его словам, из северного полушария Земли ее можно будет наблюдать еще примерно неделю.

- Комета наблюдается перед самым рассветом, находится невысоко над горизонтом. Но сейчас наблюдениям будет мешать полная Луна, - добавляет астроном.

Борисов говорит, что обсерватории в южном полушарии планеты уже готовятся к наблюдению межзвездной кометы.

- Наблюдения и исследования кометы еще не закончили похожа на кометы нашей Солнечной системы, - отмечает астроном-любитель.

По его наблюдениям, ядро кометы темное с легким красноватым отливом, а сам хвост и голова - сине-зеленого оттенка.

СПРАВКА «КП»

Крымский астроном первым в мире открыл комету, которая прилетела из-за пределов Солнечной системы в конце сентября. Объекту присвоили номер C/2019 Q4 и дали имя - Borisov. Телескоп, через который крымчанин увидел комету, астроном сконструировал сам, а наблюдения проводил в обсерватории Margo. Орбита кометы уникальна. Она летит не по параболической, а по гиперболической орбите.

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