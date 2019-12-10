2019-12-10T16:36:58+03:00
Общество

Глава ФСБ: Украинские радикалы угрожают безопасности Крыма

Власти республики об угрозах знают и даже готовы им противостоять
Галина КОВАЛЕНКО
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Александр Бортников. Фото: пресс-служба Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штабаАлександр Бортников. Фото: пресс-служба Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба
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В Москве прошло итоговое заседание национального антитеррористического комитета и федерального оперативного штаба. Александр Бортников - председатель Национального антитеррористического комитета – заявил о сохранении угроз связанных с усилиями главарей международных террористических образований сформировать на территории России законспирированные ячейки.

- Радикальные элементы с Украины не оставляют попыток дестабилизации обстановки на Крымском полуострове, - говорится в сообщении пресс-службы Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба.

Вопрос безопасности держат под контролем и руководители Республики Крым.

Сергей Аксенов, глава региона, считает: крымские силовики в состоянии должным образом ответить на угрозы, исходящие от украинских радикалов.

- У Федеральной службы безопасности, МВД, Следственного комитета, Росгвардии и прокуратуры достаточно сил, чтобы держать все под контролем, - считает Аксенов.

Ранее КП экстремистской организации меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о планах провести акцию под названием «Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства». Чубаров хочет пройти шествием с незалежной на Крымский полуостров. На это власти Крыма ответили, что Чубаров и его соратники могут ходить сколько угодно,. А любая попытка незаконно попасть на полуостров будет пресечена еще на границе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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