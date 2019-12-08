Аксенов не допустит пешего «марша» в Крыму

СЕГОДНЯ 12:36 2019-12-08T12:47:43+03:00

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Лидеры запрещенного в нашей стране меджлиса заявили о проведение на территории Крымского полуострова пешего «марша».

Сергей Аксенов, глава Республики Крым, уверен, что такое мероприятие вполне реально, но строго за пределами границ Крымского полуострова. Любители пеших прогулок, с политическим акцентом, могут сколько угодно ходить по территории той же незалежной.

Но на Крымском полуострове, который является частью Российской федерации, действуют соответственно российские законы, поэтому такие акции допустимы.

Заявлением о пешем ходе на Крым напомнил о себе лидер запрещенной в России экстремистской организации меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он заявил, что хочет провести акцию - «Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства» и пройтись пешочком с Украины в Крым.

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ИСТОЧНИК KP.RU