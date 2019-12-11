Военного из Крыма, который спас из горящей машины ребенка, представили к награде

Крымчанин Осман Мамутов служит в одной из дивизий Челябинской области меньше года, но уже успел совершить героический подвиг. Руководство воинской части, где 23-летний лейтенант командует танковым взводом, хлопочет, чтобы Османа наградили.

Героя представили к награде. Фото: кадр видео

- Лейтенант Осман Мамутов за спасение людей, при обстоятельствах сопряженных с риском для жизни, представлен к государственной награде Российской Федерации - медали «За спасение погибавших, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Центрального военного округа.

Медаль для танкиста еще только отливают, но Османа уже чествовали в МВД Челябинской области.

Героя наградил руководитель МВД Челябинской области. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Лейтенанту аплодировали генералы и майоры, когда он поднялся на сцену. Андрей Сергеев, начальник ГУ МВД по Челябинской области отметил командира второго танкового взвода 90-й танковой дивизии в Чебаркуле благодарностью и подарил телевизор.

- Осман Мамутов - настоящий герой, - считает Алексей Текслер, губернатор Челябинской области.

Глава региона принял крымчанина в своей резиденции и лично вручил грамоту и памятный подарок - знаменитый златоустовский нож.

КП-Крым рассказывала, что в конце октября на трассе в Челябинской области случилось жуткое ДТП - из-за лобового столкновения загорелся автомобиль «Форд». В иномарке ехала семья: папа, мама и двое детей – мальчики 6 и 11 лет.

Осман вез в аэропорт свою жену Регину. Фото: Регина Идрисова/Вконтакте

Осман Мамутов, как раз вез в аэропорт свою супругу Регину, которая улетела домой в Крым. Вдруг они увидели, что рядом с трассой что-то горит. Подъехали поближе, вышли из машины, а там в кювете полыхает автомобиль.

Пламя с каждой секундой становиться все больше и больше, а из огня были слышны крики о помощи. Осман тут же ринулся к автомобилю. Мужчин, что курили и смотрели на огонь, он тоже позвал с собой, но те двое даже и не шелохнулись.

Когда лейтенант подбежал к горящему авто и рывком открыл заднюю дверь, к нему потянулись руки ребенка.

- Схватил мальчишку, а вытащить не могу! Понял, что у ребенка запуталась нога. Пришлось распутывать. Достал: ребенок босой и весь трясется, - рассказывает военный. - Мальчика в охапку и бегом до трассы, оставил бедолагу своей жене, а сам ринулся назад, но было уже поздно – машина превратилась в факел.

- Если бы те двое помогли Осману, то шанс вытащить всех из горящей машины был бы велик, - с горечью вспоминает Регина, жена героя. - А так они только курили и все снимали на телефоны.

Потом уже приехали бойцы МЧС и полиция. Карета «Скорой помощи» отвезла мальчишку в больницу: ребенку сделали несколько операций, он выжил. Вся семья погибла прямо на глазах ребенка. Сироту теперь воспитывают бабушка и дедушка.

Машина сгорела дотла. Фото: кадр видео

- Ребенок мог сгореть заживо, - рассказывает КП-Крым в пресс-службе ГИБДД МВД России по Челябинской области. - Осман Мамутов - настоящий герой, он спас ребенка, рискуя своей жизнью. Машина могла в любой момент взорваться.

Лейтенант себя героем не считает: - Я ведь давал присягу России.

Да и каких либо наград он не ждет. Кроме одной.

- Главное, чтобы наша мама выздоровела, - говорит Осман Мамутов. - Хочу поблагодарить всех людей которые помогают нам.

Лейля Идрисова тяжело заболела, но в России ей не помогли справиться с онкологией. Добрые люди собрали деньги для тещи героя на лечение за рубежом.

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