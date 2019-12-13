«Попытка переписать историю»: В Крыму оценили выход нового украинского учебника

На Украине выпустили несколько учебных пособий об истории Крыма, Донбасса и НАТО. В Минобразования незалежной заявили, что новое пособие расскажет школьникам о «целенаправленной политике Российской империи, направленной на создание неблагоприятных условий для крымско-татарского населения, и наоборот благоприятных для россиян».

По мнению политолога Дениса Батурина, Украина в очередной раз пытается переписать историю или интерпретировать ее по-новому, исходя из политических задач, которые ставит перед собой Киев.

В НЕЗАЛЕЖНОЙ ПЫТАЮТСЯ ПОКАЗАТЬ, ЧТО УКРАИНСКИЙ ПЕРИОД БЫЛ УСПЕШНЫМ ДЛЯ КРЫМА

- Исходя из тех политических задач, которые стоят перед Киевом, незалежная пытается показать, что украинский период был якобы более благополучным для полуострова. А для этого украинским историкам надо показать неблагополучие других периодов, то есть Российской империи, которая пришла в Крым. Безусловно, со своими законами, порядком и пониманием социально-исторической справедливости. Но давать оценки в нашем времени, исходя из политических интересов современных реалий, это не совсем правильно, - отмечает политолог Денис Батурин.

По словам эксперта, исторические факты не говорят о притеснении тех или иных народов.

- Факты не говорят об этом напрямую. Да, Российская Империя пришла в Крым, да, она воевала с Крымским ханством. Но где же тут притеснение? Я думаю, этот вопрос является не столько дискуссионным, сколько больше вопросом понимания исторической правды, исходя из объективности, - добавляет политолог.

Денис Батурин отмечает, что авторы учебного пособия также могут преследовать цель показать «историческую несправедливость» того, что Крым вернулся в состав РФ.

- По сути, Крым был в составе Украины всего чуть больше 20-ти лет. Рассматривать принадлежность полуострова Украине в советское время просто глупо, так как передача Крыма Украине была сделана в рамках одного государства, - отмечает Денис Батурин.

Также политолог предположил, что в учебнике много глав будет посвящено положительной роли Украины в развитии крымскотатараского народа.

- Но факты мы знаем: финансирование осуществляли международные организации. Роль государства здесь была довольно скромная. Активная часть крымских татар представляла свои политические интересы и добивалась успеха лишь ввиду политической слабости Киева, - заключил Денис Батурин.

ПОПЫТКА ПОВЛИЯТЬ НА МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Политолог Владислав Ганжара отмечает, что украинские власти пытаются повлиять на умы молодежи, переписывая историю:

- Основные задачи украинской пропаганды и националистической идеологии - посеять вражду в умах собственного населения по отношению к Российской Федерации. Но не стоит забывать, что на Украине живет много миллионов русскоязычного населения, которое знает историю Великой Отечественной войны и понимает, что русские и украинцы - братские народы. Потому ставка, конечно, на подрастающее поколение. Они пытаются сформировать в умах молодежи совершенно другое представление об истории и о реальной действительности, которая окружает украинское государство.

Напомним, в феврале в Крыму разгорелся скандал из-за выхода нового учебного пособия по истории полуострова"История Крыма. 10 класс", где говорилось о лояльности крымских татар к немецко-фашистским захватчикам. Позже скандальную главу о коллаборационизме убрали из учебника.

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