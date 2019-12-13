2019-12-13T16:20:30+03:00
Общество

Зубы сломаешь: Чиновники Севастополя подарили детям самые дешевые конфеты

После скандала было решено перестать дарить несъедобные наборы сладостей [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Шоколада в подарках эксперты на нашли. Фото:Елена ГолубеваШоколада в подарках эксперты на нашли. Фото:Елена Голубева
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В Севастополе назревает серьезный скандал,причиной которого стали новогодние подарки. Их правительство города приготовило для малообеспеченных семей.

- Детям, которым и так несладко, чиновники закупили к Новому году сладкие подарки, которые просто опасно употреблять в пищу, - рассказывает КП-Крым Елена Голубева, руководитель общества «Севастопольские мамы». - В прошлом году у нас было много жалоб по этим гостинцам, подаренным правительством: мама троих детей даже зуб сломала, когда решила чай попить с подаренной карамелькой.

Поэтому активисты-общественники решили сработать на опережение и примерили на себя роль экспертов: взяли один гостинчик и внимательно рассмотрели его под всеми углами.

- Пробовать сладости я не решилась, и никому не советую этого не делать, - признается Голубева. - Развернули вафельные конфеты, они просто рассыпались, видимо от старости. Жевательную конфету нельзя разжевать без ущерба для зубных пломб, сразу видно, что где-то залежалась. А состав карамели, которая занимает треть от всего гостинца, оставляет желать лучшего - мальтодекстрин, заменитель молочного жира, молокосодержащие продукты...

Активистка говорит, что Департамент труда на пару с социальной защитой купили 11 тысяч сладких подарков для севастопольских детей-сирот, инвалидов и деток из многодетных семей. Поставщик определился во время аукциона, где изначальная сумма контракта составила больше 3,5 миллиона рублей.

В результате ожесточенных торгов сумма закупки упала до 1,547 миллиона. Получается, что в Севастополе сэкономили два миллиона рублей на конфетах для детей-льготников.

- Лучше бы они на своих креслах и машинах экономили, чем на детях, - считает активистка. - Если за 350 рублей еще можно купить приличный подарок, то за 100 - невозможно! Чиновники просто поленились составить нормальное техзадание, которое не позволило бы так низко опустить цену на торгах. Они прописали следующие требования к сладкому новогоднему подарку: «картонная упаковка, п/э защита, вес не менее 750 граммов, состав - шоколад не менее 50% от веса подарка».

Голубева уверена, что даже после заключения контракта можно было на законных основаниях отказаться от закупки. Нужно было высыпать содержимое пакета на стол и понять, что такое дарить детям нельзя.

В соцзащите Севастополя прекратили выдачу подарков. Фото: Елена Голубева/FB

В соцзащите Севастополя прекратили выдачу подарков. Фото: Елена Голубева/FB

После того, как все вышеозвученное разошлось по социальным сетям, выдача сладких новогодних подарков в собесах Севастополя прекратилась.

КП-Крым рассказывала так же, что три четверти автобусов, купленных для Севастополя по 7 миллионов каждый, оказались бракованными. Город-герой приобрел в лизинг 90 транспортных средств, 64 - с дефектами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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