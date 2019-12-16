2019-12-16T13:10:08+03:00
Общество

«Миссис Крым 2019» стала 30-летняя Анастасия Дремова из Евпатории

В Симферополе прошел конкурс красоты для замужних дам [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Анастасия Дремова.Анастасия Дремова.Фото: Виталий ПАРУБОВ
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В воскресенье, 15 декабря в Симферополе состоялся конкурсе красоты среди замужних жительниц полуострова «Миссис Крым 2019» («MRS GRIMEA 2019»).

В конкурсе приняли участие 12 крымчанок. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В конкурсе приняли участие 12 крымчанок.Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе сцену музыкального театра украсили самые очаровательные женщины. Всего за корону «Миссис Крым 2019» боролись двенадцать участниц.

Красавицы подчеркивали свою неповторимость необычными костюмами. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Красавицы подчеркивали свою неповторимость необычными костюмами.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Представительницы прекрасной половины человечества своим оружием выбрали – грацию, красоту, обаяние и очарование.

Обязательное условие участие в турнире – быть замужем.

Участницы щеголяли в экстравагантных нарядах. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Участницы щеголяли в экстравагантных нарядах.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Легко очаровывать, когда ты беззаботная девушка. Попробуй останься восхитительной, когда на тебе семейные заботы и хлопоты.

Главное оружие крымчанок - грация и изящество. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Главное оружие крымчанок - грация и изящество.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Красавицы несколько часов блистали перед строгим жюри и взыскательными зрителями.

Конкурс - настоящее праздничное шоу. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Конкурс - настоящее праздничное шоу.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Красотки выходили на сцену в смелых, экстравагантных нарядах. Конечно же, в программе было и дефиле в вечерних платьях, превративших замужних женщин в прекрасных принцесс, которые вот-вот пойдут под венец со сказочным принцем.

Все участницы получили почетные титулы. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Все участницы получили почетные титулы.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Все красавицы были удостоены различных почетных званий: «Миссис дипломатичность», «Миссис артистизм», «Миссис харизма», «Миссис интеллект» …

Анастасия Дремова - победительница конкурса. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Анастасия Дремова - победительница конкурса.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Главный приз вместе со своей владелицей уехал на запад Крымского полуострова: обладательницей короны «Миссис Крым» стала 30-летняя Анастасия Дремова, жительница Евпатории, руководитель и хореограф танцевальной студии «Столица».

- Я жена лучшего мужа на земном шаре и у меня самая замечательная работа: восемь лет тому назад я создала танцевальную студию, - рассказала Анастасия Дремова. – С самого детства я целеустремленный и трудолюбивый человек. Люблю суету, обожаю жить в режиме нон-стоп. Друзья говорят, что я человек-праздник!

Девиз королевы красоты: «Никто, кроме нас».

Остается напомнить, что конкурс красивых и успешных мам на полуострове проходит уже в третий раз. Победительница примет участие в общероссийском соревновании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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