2019-12-16T12:44:10+03:00
Общество

В честь Дня Победы: Ветераны смогут год ездить на поездах в Крым бесплатно

Социальную акцию организовал оператор железнодорожных перевозок
Никита ПОЛЬКО
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Бесплатные билеты предоставят в спальные и купейные вагоны. Фото: Гранд Сервис ЭкспрессБесплатные билеты предоставят в спальные и купейные вагоны. Фото: Гранд Сервис Экспресс
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В течении года участники и инвалиды Великой отечественной войны смогут бесплатно ездить на поездах, которые пойдут по Крымскому мосту. Такую возможность предоставил оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» в честь 75-летней годовщины Победы.

В пресс-службе компании уточнили, что участники и инвалиды ВОВ смогут бесплатно ездить в вагонах класса СВ и купейных вагонах с 23 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года. Причем количество поездок будет не ограниченным.

Более того, на поезде через Керченский пролив смогут ездить и сопровождающие ветеранов лица. Например, родственники. Плата за питание и постельное белье также взиматься не будет.

Оформить бесплатный проезд можно в железнодорожных кассах. Для этого достаточно показать документ, подтверждающий право на льготный проезд.

Как сообщала КП-Крым, первый поезд на полуостров через Керченский пролив отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря в 14.00 с Московского вокзала.

Фото: Гранд Сервис Экспресс

Фото: Гранд Сервис Экспресс

Из Москвы в Симферополь первый поезд поедет 24 декабря в 23.45 с Казанского вокзала.

25 декабря эти составы впервые проедут по мосту и прибудут в пункты назначения. На вокзалах Симферополя и Севастополя готовятся торжественные мероприятия по поводу возобновления движения поездов дальнего следования.

Грузовые поезда пойдут на полуостров через Крымский мост в июне 2020 года.

Предполагается, что старт открытию железнодорожного сообщения с Крымом даст президент России Владимир Путин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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