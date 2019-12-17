Аспирант Крымского федерального университета из Нигерии защитил диссертацию в Москве

Аспирант кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета им. Вернадского из Нигерии Ниадар Палмах Мутах защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности «защита растений».

Защита научной работы прошла на базе Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева. Исследование аспиранта посвящено определению потенциала ДНК-инсектицидов в защите растений. Ниадар Палмах Мутах изучил смертность насекомых-вредителей, биохимические параметры насекомых и растений, а также экспрессию четырех целевых генов насекомых-вредителей.

- Это большой шаг для меня и моего будущего. Я планирую продолжить работать над этой проблематикой. Моя цель заключается в том, чтобы внести свой вклад в данную область знаний, в развитие ДНК-технологий, – рассказал Ниадар Палмах Мутах.

Как отметил научный руководитель аспиранта, кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии Таврической академии КФУ Владимир Оберемок, это первый африканский студент в вузе за последние десять лет, который защитил кандидатскую диссертацию по биологическим наукам.

- Конечно, было непросто, но мы смогли преодолеть все сложности. Очень приятно, когда под твоим руководством защищаются молодые специалисты, особенно если это способствует развитию международных отношений. Он будет продолжать работать в этом направлении, и для нас очень важно, что мы не только на локальном, но и на международном уровне пытаемся сделать что-то прорывное. Идея ведь заключается не только в написании научных работ, но, прежде всего, в создании готового продукта, который будет нести пользу для людей. Цель ДНК-инсектицидов – сельское и лесное хозяйство, лишенное неизбирательно действующих химических инсектицидов, – подчеркнул Владимир Оберемок.

Ниадар Палмах Мутах приехал в Крым в 2011 году, начав обучение на подготовительном факультете русского языка. В 2012 году он поступил в магистратуру на кафедру биохимии Таврического национального университета (сейчас Крымский федеральный университет, - ред.), а затем продолжил обучение в аспирантуре.

- Мой опыт был «горько-сладким», но, в конце концов, я добился успеха с помощью моего научного руководителя, коллег и сотрудников кафедры биохимии, – заключил Ниадар Палмах Мутах.

Сегодня в Крымском федеральном университете обучаются 52 студента из Нигерии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мировое признание: Крымский федеральный университет получил золотую медаль на выставке в Китае

Ученые разработали уникальные ДНК-инсектициды для борьбы с насекомыми-вредителям (подробнее)

Крымский и Уральский федеральные университеты будут сотрудничать в области технологий и сельского хозяйства

Ученые УрФУ высоко оценили проекты крымского вуза по разработке ДНК-инсектицидов и выращиванию оливы в защищенном грунте (подробнее)