Даже ворота подойдут: Крымчанам грозят суды по налоговым долгам на 4,5 миллиарда рублей

Крымские налоговики огорчены: их попытки повысить налоговую дисциплину граждан не дают значительных результатов. За год сумма долгов по налогам выросла на треть и составила 4,5 миллиарда рублей.

НА МИЛЛИАРД БОЛЬШЕ

- Во все уровни бюджетной системы рост налогового долга составил 1,3 миллиарда рублей, и это не может не настораживать, - подчеркивает руководитель крымского управления ФНС Роман Наздрачев.

На фоне общероссийских показателей по недоимке в 6,4% от всех собранных налогов и сборов Крым со своими 3,8% смотрится достаточно скромно. Но свои тревожные тенденции тут есть. Например, принудительные меры взыскания, такие как предписания, требования, арест счетов применены на общую сумму в 12,3 миллиарда рублей налогового долга. Взыскали 3,8 миллиарда, и это уже тогда, когда уговоры, прямые взгляды и просьбы не действуют. На 16,3 миллиона рублей долгов вынесены решения по аресту имущества.

За долг по налогам можно лишиться свободы передвижения. Фото: ФНС/facebook

- Арест применяется в отношении тех налогоплательщиков, у которых плачевное финансовое состояние - таких примерно три четверти, - отмечает Наздрачев. - Четвертая часть из них - самые злостные, которые будут откладывать до крайней черты перед банкротством. Люди экономят денежные оборотные средства, и психология данной категории такова: все равно с нас взыщут, зачем платить самостоятельно?

ЗАБЫЛИ О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ

Налоговики уверяют, что нет такой отрасли, которая бы «лежала на боку» из-за налогового бремени. Платежеспособность зависит от грамотного подхода к ведению бизнеса, и, при том уровне налоговой нагрузки, которая есть в Крыму, с максимальным расчетом он будет прибыльным. Но региональные нюансы все-таки есть, и они касаются индивидуальных предпринимателей.

- Каждый индивидуальный предприниматель вне зависимости от того, осуществлял он деятельность или не осуществлял, выплачивает фиксированную сумму страховых взносов в размере 36,2 тысячи рублей в год, - уточнил Наздрачев. - При открытии своего дела не все знают, что есть такая обязанность, долги перед Фондом обязательного медицинского страхования и Пенсионным фондом на сегодня составляют 788 миллионов рублей.

Страховые взносы в 36 тысяч руб не зависят от фактической деятельности. Фото: ФНС/facebook

И ВОРОТА СГОДЯТСЯ

В случае не уплаты страховых взносов до конца года, уже в январе индивидуального предпринимателя ждет налоговое уведомление. Если он его проигнорирует - не миновать иска в суд. А по каждому сбору Федеральная служба судебных приставов начисляет минимум 1 тысячу рублей за исполнение.

- Были случаи, что приставы приезжали описывать джипы и тогда деньги находились, - говорит начальник отдела работы с налогоплательщиками Татьяна Трипотень. - В этом году был случай, когда приставы приехали снимать ворота с частного домовладения за долг в 300 тысяч рублей, так владелец сразу же нашел 80 тысяч и заверил, что за несколько дней найдет остальную сумму.

Кроме того, служба судебных приставов имеет право арестовать любое имущество, продать его за долги, заблокировать личные счета физических лиц, ограничить возможность передвижения. В течение 2019 года такими мерами были ограничены более 300 граждан по ранее накопленным долгам.

Напомним, налоговики Крыма провели широкую информационную кампанию по повышению налоговой грамотности граждан. В середине ноября на упаковках батонов появились объявления о предельном сроке уплаты имущественных налогов - транспортного и земельного. В начале декабря 150 автомашин на парковке одного из гипермаркетов Симферополя в темное время суток образовали светящуюся надпись «В 2020 без долгов!». Акция была направлена на стимулирование погашения задолженности по страховым взносам для индивидуальных предпринимателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Батоном и пряником: Налоговая Крыма изобрела новый вид борьбы с должниками

Памятки о необходимости заплатить налоги становятся съедобнее и зрелищнее (подробнее)

«Заплати налоги и ешь спокойно»: На помощь ФНС Крыма пришли булки хлеба

На упаковке мучных изделий напечатана напоминалка должникам (подробнее)