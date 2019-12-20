2019-12-19T22:33:10+03:00
Общество

Ради безопасности детей: В школах Симферополя начали отбирать мобильные телефоны

О полном запрете гаджетов речи не идет, но многие родители уже забеспокоились
Поделиться:
Школьникам ограничат пользование мобильникомШкольникам ограничат пользование мобильникомФото: Анна КИРИЕНКО
Изменить размер текста:

В школах Симферополя началась кампания по запрету мобильных телефонов на время уроков. Поводом стала методичка, выпущенная накануне начала учебного года двумя ведомствами - Роспотребнадзором и Рособрнадзором. В ней использование учениками мобильных телефонов рекомендовано ограничить в целях безопасности и здоровья.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Как это обычно бывает, между «рекомендовано» и «должно» в школах появляется знак равенства. Администрациям учебных учреждений проще запретить мобильники, чем проводить профилактические и разъяснительные работы, о которых говорится в методичке. Тем более, если в документе напрямую есть указания мониторить ситуацию в общеобразовательных учреждениях - пользуются ученики мобильными телефонами свободно или нет.

В соцсетях симферопольцы во всю обсуждают нововведения. Где-то директора школ авторитарно принимают решения по запрету мобильных, где-то с помощью опроса среди родителей пытаются прийти к общему решению - мобильнику в школе не место.

Прстой кнопочный мобильный не волнует ни учителя, ни грабителя Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прстой кнопочный мобильный не волнует ни учителя, ни грабителяФото: Олег РУКАВИЦЫН

- Хотят ввести правило утром перед уроками сдавать телефон и после всех уроков забирать обратно, - пишут горожане. - А кто будет гарантировать сохранность мобильников и информации в нем? Это же частная собственность. В супермаркетах за сумки никто не отвечает при охране и видеокамерах, а тут школа, где охранник один и тот на входе.

ШКОЛЫ РЕШАЮТ САМИ

Тема использования мобильников поднимается каждый год. Предыдущее руководство Министерства образования Крыма предоставляло в этом вопросе школам полную свободу - любые решения принимаются на общешкольном собрании, протоколируются, и поддерживаются или не поддерживаются на родительских собраниях. При этом запретить мобильники ни одно учебное учреждение не может. Речь идет только о регламенте их использования.

- Об изъятии телефонов речь идти не может, поскольку это нарушение действующего законодательства, - подтвердили КП-Крым в управлении образования администрации Симферополя. - На уровне каждого образовательного учреждения издается локальный акт об использовании устройств мобильной связи. При этом обязательно учитывается мнения всех участников учебно-воспитательного процесса.

МИНИСТР НА ОПЫТЕ

Новый министр образования республики Валентина Лаврик еще недавно руководила Симферопольской академической гимназией, поэтому на собственном опыте апробировала простую систему контроля за использованием телефонов.

- Мы это делали так: ребенок заходит на урок, оставляет телефон в коробке на рабочем столе учителя с выключенным звуком. Телефон на всеобщем обозрении, его никто не заберет. А на уроке нужно слушать учителя, и не пытаться списывать с интернет-сайтов, - поделилась Лаврик своим опытом с КП-Крым. - На перемене телефон в свободном пользовании ученика.

К такой системе в гимназии пришли не сразу, ученикам и родителям нужно было привыкнуть: первые не представляют своей жизни без гаджетов, вторые видят в любом стремлении навести порядок ущемление прав своих чад. Но, в конце концов, даже самые скептически настроенные папы и мамы согласились с правилами и с 1 сентября они закреплены приказом директора Симферопольской академической гимназии. Вновь поступающим ученикам остается с ними только соглашаться.

Рособрнадзор настаивает на вереде мобильников для детей Фото: Евгения ГУСЕВА

Рособрнадзор настаивает на вереде мобильников для детейФото: Евгения ГУСЕВА

ВАС СНИМАЕТ СКРЫТАЯ КАМЕРА

Помимо связи и контроля за ребенком, у мобильных телефонов есть неоспоримое преимущество - любую конфликтную ситуацию можно записать на видео или аудио. Благодаря видеозаписи на мобильный огласку получил случай «воспитательной беседы» старшего брата с одноклассниками младшего - ни пропускной режим, ни охрана, ни присутствие учителя в классной комнате не помешали молодому человеку угрожать детям расправой. Некорректное, неадекватное и даже агрессивное поведение педагогов тоже не редко обнаруживает себя благодаря записи на телефон.

- Тут должна быть выстроена воспитательная система, соблюдаться нагрузка на педагогов, нет гарантии, что дети не проверяют учителей на «слабо», - считает Лаврик.

В целом, по мнению министра, тема актуальная, и еще многие годы она будет занимать одно из первых мест в вопросах обучения. Пока на законодательном уровне не будет регламентировано использование телефонов в школах, ни одна общеобразовательная организация не имеет права отбирать мобилки и хранить у себя даже какое-то время - для этого должны быть специально оборудованные места и охрана.

ПЛОХОЙ СОН НА УРОКАХ

Основой для законодательного решения может стать доказанный вред от мобильника, о котором, к слову, говорится в методичке Роспотребнадзора и Рособрнадзора.

- Исследования, представленные в работах российских ученых, выявили негативные реакции у детей, использующих мобильные телефоны в образовательной организации, существенно отличающие их от сверстников, не использующих мобильные устройства, - говорится в документе. - Негативные реакции проявлялись в виде ослабления смысловой памяти, снижения внимания, скорости аудиомоторной реакции, нарушений фонематического восприятия, раздражительности, нарушений сна.

Также родителей пугают вредом от ношения мобильников на шее, поясе, в карманах, долгих разговоров, близостью к голове в момент разговора и размещением на ночь ближе, чем на 2 метра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вовочка, убери мобильник»: В школах Крыма до конца сентября решат, будут ли дети сдавать телефоны на входе

В Севастополе гаджеты на уроках уже запретили (подробнее)

«Ты будешь бояться прийти в школу!»: В Ялте мужчина устроил разборки с семиклассниками на глазах учительницы

Парень в кожаной куртке пришел заступиться за младшего брата [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Экспертный совет при губернаторе Омской области не ограничится проектом «Чистый воздух». Мы займемся и другими темами»
Председатель Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов - о нацпроекте «Экология», зоне ответственности промышленного бизнеса и переходе на газомоторное топливо
Новости 24
Погода в Крыму на 20 декабря: тепло и пасмурно
В 250 миллионов рублей обошелся москвичам Симферопольский винзавод
В Симферополе прошел финал конкурса «Учитель года»
После слов Путина Аксенов отчитался о состоянии дел в крымской медицине
В Джанкое мужчина сбил насмерть девочку на переходе и сбежал
Как Алеха стал Али: в Судаке снимают фильм о казаке, который стал янычаром
Ели всей семьей: Крымчанка нашла в хлебе мертвую мышь и отдала батон собакам
Хотел взорвать работодателя: Керчанин устроил переполох из-за работы
Пассажиры поезда "Таврия" будут пить чай из подстаканников с Крымским мостом
Аксенов запретил рубить крымскую сосну ради праздничного настроения
Новогодние троллейбусы будут кататься по Симферополю, Ялте и Алуште
Житель Крыма пожаловался на полицейских, забравших у него коноплю и деньги
Аксенов уволил министра топлива и энергетики Крыма
Сосны возле трассы Таврида высадят за счет коммерсантов
Под покровом ночи в Симферополе строят незаконный офисный центр
Ярмарка и концерт: Как в Симферополе отметят День святого Николая
Крымские студенты стали победителями Всероссийского инженерного конкурса
Проезд по мосту на Гагарина в Симферополе откроют в течение недели
Крымчанина будут судить за контрабанду стероидов из Украины
Крымские пограничники задержали выходца из Средней Азии
В Ленинском районе дотла сгорел автомобиль
Погода в Крыму на 19 декабря: тепло и без осадков
Медцентр под Симферополем откроют в июле 2020 года
Росавтодор разрешил ввести железную дорогу на Крымском мосту в эксплуатацию
Ветеранам ВОВ в Крыму выплатят по 50 тысяч рублей к 9 мая