Ради безопасности детей: В школах Симферополя начали отбирать мобильные телефоны

В школах Симферополя началась кампания по запрету мобильных телефонов на время уроков. Поводом стала методичка, выпущенная накануне начала учебного года двумя ведомствами - Роспотребнадзором и Рособрнадзором. В ней использование учениками мобильных телефонов рекомендовано ограничить в целях безопасности и здоровья.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Как это обычно бывает, между «рекомендовано» и «должно» в школах появляется знак равенства. Администрациям учебных учреждений проще запретить мобильники, чем проводить профилактические и разъяснительные работы, о которых говорится в методичке. Тем более, если в документе напрямую есть указания мониторить ситуацию в общеобразовательных учреждениях - пользуются ученики мобильными телефонами свободно или нет.

В соцсетях симферопольцы во всю обсуждают нововведения. Где-то директора школ авторитарно принимают решения по запрету мобильных, где-то с помощью опроса среди родителей пытаются прийти к общему решению - мобильнику в школе не место.

Прстой кнопочный мобильный не волнует ни учителя, ни грабителяФото: Олег РУКАВИЦЫН

- Хотят ввести правило утром перед уроками сдавать телефон и после всех уроков забирать обратно, - пишут горожане. - А кто будет гарантировать сохранность мобильников и информации в нем? Это же частная собственность. В супермаркетах за сумки никто не отвечает при охране и видеокамерах, а тут школа, где охранник один и тот на входе.

ШКОЛЫ РЕШАЮТ САМИ

Тема использования мобильников поднимается каждый год. Предыдущее руководство Министерства образования Крыма предоставляло в этом вопросе школам полную свободу - любые решения принимаются на общешкольном собрании, протоколируются, и поддерживаются или не поддерживаются на родительских собраниях. При этом запретить мобильники ни одно учебное учреждение не может. Речь идет только о регламенте их использования.

- Об изъятии телефонов речь идти не может, поскольку это нарушение действующего законодательства, - подтвердили КП-Крым в управлении образования администрации Симферополя. - На уровне каждого образовательного учреждения издается локальный акт об использовании устройств мобильной связи. При этом обязательно учитывается мнения всех участников учебно-воспитательного процесса.

МИНИСТР НА ОПЫТЕ

Новый министр образования республики Валентина Лаврик еще недавно руководила Симферопольской академической гимназией, поэтому на собственном опыте апробировала простую систему контроля за использованием телефонов.

- Мы это делали так: ребенок заходит на урок, оставляет телефон в коробке на рабочем столе учителя с выключенным звуком. Телефон на всеобщем обозрении, его никто не заберет. А на уроке нужно слушать учителя, и не пытаться списывать с интернет-сайтов, - поделилась Лаврик своим опытом с КП-Крым. - На перемене телефон в свободном пользовании ученика.

К такой системе в гимназии пришли не сразу, ученикам и родителям нужно было привыкнуть: первые не представляют своей жизни без гаджетов, вторые видят в любом стремлении навести порядок ущемление прав своих чад. Но, в конце концов, даже самые скептически настроенные папы и мамы согласились с правилами и с 1 сентября они закреплены приказом директора Симферопольской академической гимназии. Вновь поступающим ученикам остается с ними только соглашаться.

Рособрнадзор настаивает на вереде мобильников для детейФото: Евгения ГУСЕВА

ВАС СНИМАЕТ СКРЫТАЯ КАМЕРА

Помимо связи и контроля за ребенком, у мобильных телефонов есть неоспоримое преимущество - любую конфликтную ситуацию можно записать на видео или аудио. Благодаря видеозаписи на мобильный огласку получил случай «воспитательной беседы» старшего брата с одноклассниками младшего - ни пропускной режим, ни охрана, ни присутствие учителя в классной комнате не помешали молодому человеку угрожать детям расправой. Некорректное, неадекватное и даже агрессивное поведение педагогов тоже не редко обнаруживает себя благодаря записи на телефон.

- Тут должна быть выстроена воспитательная система, соблюдаться нагрузка на педагогов, нет гарантии, что дети не проверяют учителей на «слабо», - считает Лаврик.

В целом, по мнению министра, тема актуальная, и еще многие годы она будет занимать одно из первых мест в вопросах обучения. Пока на законодательном уровне не будет регламентировано использование телефонов в школах, ни одна общеобразовательная организация не имеет права отбирать мобилки и хранить у себя даже какое-то время - для этого должны быть специально оборудованные места и охрана.

ПЛОХОЙ СОН НА УРОКАХ

Основой для законодательного решения может стать доказанный вред от мобильника, о котором, к слову, говорится в методичке Роспотребнадзора и Рособрнадзора.

- Исследования, представленные в работах российских ученых, выявили негативные реакции у детей, использующих мобильные телефоны в образовательной организации, существенно отличающие их от сверстников, не использующих мобильные устройства, - говорится в документе. - Негативные реакции проявлялись в виде ослабления смысловой памяти, снижения внимания, скорости аудиомоторной реакции, нарушений фонематического восприятия, раздражительности, нарушений сна.

Также родителей пугают вредом от ношения мобильников на шее, поясе, в карманах, долгих разговоров, близостью к голове в момент разговора и размещением на ночь ближе, чем на 2 метра.

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