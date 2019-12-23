2019-12-23T17:04:09+03:00
Общество

Отца керченского стрелка Рослякова похоронили в могиле для безродных

Тело мужчины предали земле за казенный счет
Галина КОВАЛЕНКО
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Игорь и Владислав РосляковыИгорь и Владислав Росляковы
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Отец Влада Рослякова, студента, который устроил 17 октября 2018 года жуткую бойню в Керченском политехническом колледже, обрел последнее пристанище на местном кладбище - в той части, где хоронят лиц без определенного места жительства.

- Похоронили, как только морг отдал, - сообщили КП-Крым в МУП «Керченский Комбинат Благоустройства», которое оказывает такого рода социальные услуги. - Предали земле, как полагается, по-человечески: в отдельном гробу и могиле, поставили и крест.

На городском кладбище для людей, которых некому хоронить, отвели специальный сектор. Родные Игоря Рослякова просто не нашли денег и душевных сил, чтобы проводить 53-летнего мужчину в последний путь.

КП-Крым рассказывала, что усопшего избили двое мужчин, с которыми он был знаком. После драки у отца керченского стрелка пропали деньги, а он сам был госпитализирован в городскую больницу с черепно-мозговой травмой.

По данным источника «КП-Крым», мужчина умер 24 октября, спустя несколько недель после избиения и ограбления.

Росляков-старший и так не мог похвалиться богатырским здоровьем: сразу же после бойни в Керченском политехническом колледже, которую устроил его сын, мужчину госпитализировали в областную психиатрическую больницу.

Ранее он, после получения черепно-мозговую травмы, стал инвалидом и жил на пенсию, которую ему выплачивали за нетрудоспособность. На улице Игорь Росляков практически не показывался, вел затворнический образ жизни.

Напомним, 17 октября прошлого года студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, вооружившись самодельным взрывным устройством и огнестрельным оружием, в стенах учебного заведения лишил жизни 20 студентов и сотрудников, свыше 50 человек получили ранения и травмы различной тяжести. Затем преступник покончил с собой в одном из учебных классов.

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В последнее время мужчина почти не выходил на улицу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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