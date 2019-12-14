Избили и ограбили: Умер отец керченского стрелка Игорь Росляков

Отец керченского стрелка Игорь Росляков умер. Как передает собственный источник «КП-Крым» в силовых структурах, мужчину ограбили, а после - избили.

- Это последствие травмы, полученной при ограблении. У него тогда забрали пенсию и по голове крепко дали, - сообщили «КП-Крым».

Кроме этого, по словам соседки Рослякова, к нему в дом вломился пьяный родственник одной из жертв его сына, Владислава Рослякова.

В результате отец попал в больницу с черепно-мозговой травмой, в итоге через месяц, 24 октября, он скончался.

Но вот о случавшемся стало известно только сейчас.

Ранее стало известно, что Игоря Рослякова выписали из психиатрической больницы, где он проходил лечение. Он не работал, ему начисляли пенсию по инвалидности: задолго до трагедии получил черепно-мозговую травму.

- А недавно его избили и ограбили, - говорят соседи. - Забрали деньги, еду даже из холодильника вытащили. Один из них вроде был родственником кому-то из погибших.

На улице Игорь Росляков практически не показывался.

Напомним, 17 октября прошлого студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельное взрывное устройство и открыл стрельбу из ружья по беззащитным студентам и сотрудникам своего же учебного заведения. В кровавой бойне погибли 20 взрослых и несовершеннолетних, свыше 50 человек получили ранения и травмы различной тяжести.

Сам Владислав Росляков покончил с собой на месте преступления.

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