Детский сад забирает у симферопольцев часть двора

В Симферополе модульный детский садик забирает у жителей соседних многоэтажек двор с зеленой зоной. Для прогулок останутся только гаражи и вышка ЛЭП. Уже целый год горожане пытаются отстоять свой двор.

ОСТАЛИСЬ НИ С ЧЕМ

Пока возле многоэтажек по улице Маршала Жукова № 23а, 25 и 27 тихо и уютно. Весной и летом здесь как в парке – огромные платаны и клены защищают от зноя детскую площадку. Все это могут забрать у местных жителей городские власти, потому что территория вдруг понадобилась модульному детскому садику, который власти решили построить прямо на территории действующего дошкольного учреждения «Жар-Птица».

Фото предоставили жители многоэтажек

Местные жители поначалу согласились уступить садику 500 квадратных метров своего двора - бельевую площадку и часть автостоянки. Детский сад ведь – дело нужное! Вот только они не знали, что не смогут из-за этого оформить придомовую территорию как общую собственность жителей дома: проект межевания уже был готов, но из-за изменения границ его придется переделывать. Пока суть да дело – земля остается муниципальной.

– В феврале этого года мы были готовы отдать 500 квадратов, хотя по нормам придомовая территория должна быть 6 тысяч квадратов, а по разработанному проекту межевания она была 3 тысячи 959 метров,– рассказал КП-Крым председатель совета дома № 25 Анатолий Карташов. – Взамен мы просили не трогать нашу территорию с детской площадкой у дома № 25. Власти должны были сделать корректировку, исключив из дворовой собственности только эти 500 метров. И все. Тишина. Мы повторно обратились в администрацию. В августе нам дали ответ, что все хорошо и все наши интересы будут учтены.

ВМЕСТО ГОРОК

Регулярно строители садика пытались устанавливать опоры для забора чуть ли не под самые окна многоэтажек. Эти колышки горожане демонтировали. Сейчас оставшиеся на их месте дыры, свидетельствуют о том, что аппетиты руководства дошкольного учреждения выросли с 500, до 2 тысяч квадратных метров.

Фото предоставили жители многоэтажек

– Но нам же обещали, что не тронут ни площадку, ни платаны! А сейчас получается, что людям под окна поставят заборы, а подъездные пути для пожарных машин вообще будут отсутствовать, – негодует Карташов и добавляет, что на деле у «Жар-птицы» достаточно и своей территории, чтобы разместить там свою инфраструктуру, не отбирая место отдыха у тех, кто не ходит в сад.

– У них там гараж стоит, вишни дикие растут, дороги по восемь метров, это все можно расчистить и разместить, там нужные навесы, – рассуждает Карташов. – Мы писали письма Аксенову, в прокуратуру, президенту, но пока тишина – ответов нет.

Против расширения детского садика выступают даже родители, чьи дети являются воспитанниками этого же учреждения. Так или иначе, они понимают, что если во дворе не останется свободной территории, то местом для игр станут гаражи с рассыпанными вокруг шприцами.

– Моя дочь ходит в этот сад, – объясняет Анастасия Лесная. – И мы понимаем, что если заберут площадки, то когда она подрастет, альтернативы для прогулок две – гаражи за домом и ЛЭП. Мы очень надеемся, что у наших детей не будут забирать детство.

ХОДИТЕ К СОСЕДЯМ

Это уже не первая попытка детского сада забрать чужой двор. Раньше дошкольное учреждение хотели расширить за счет придомовой территории домов №29 и 31. Вот только жители этих многоэтажек развернули масштабную кампанию по защите своих квадратных метров: писали письма во все инстанции, собирали подписи, устраивали акции. Им удалось привлечь внимание, поэтому от идеи забрать их двор руководители садика отказались. И решили забрать кусочек земли у других многоэтажек.

Фото предоставили жители многоэтажек

В администрации Симферополя КП-Крым сообщили, что забор во дворе дома №25 – и есть компромисс. При этом объяснить, почему при разработке проекта первоначально не было учтено, что для введения модульного садика в эксплуатацию придется забрать детскую площадку возле многоэтажек, не пояснили.

– Поскольку территория дома не была оформлена – это муниципальная земля. И это тот минимальный размер, при котором мы можем этот садик запустить. Если мы ужмемся еще меньше, то возникнут вопросы со стороны контролирующих органов, которые не принимают во внимание жалобы местных жителей. Есть нормы, которые необходимо соблюдать, нормы не выполнены – мы садик не запускаем, а значит 82 миллиона (стоимость модульного садика. – Ред.) ушли в никуда, – сообщили «Комсомолке» в администрации города.

Фото предоставили жители многоэтажек

С такими аргументами не согласны местные жители. Они у объясняют, что недостаток территории для запуска садика – вина проектировщика, за которую не должны рассчитываться их дети. Если власти этого не поймут, они грозятся дойти до президента Владимира Путина.

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