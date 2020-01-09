Жить не на что, одноклассники деньги собирают: 10 лет крымчанка доказывает, что она инвалид

Когда-то у 50-летней Ольги Кордюковой из Симферополя было все: здоровье, любимый мужчина, двое детей и работа. Она даже не могла подумать, что скоро ее жизнь круто изменится. Теперь из всего перечисленного у нее остались только дети. Опухоль мозга внесла свои коррективы. Каждый год женщина вынуждена доказывать, что она инвалид.

ОДИН РАЗ В ГОД

В 37 лет у Ольги начались приступы эпилепсии, которые провоцировала доброкачественная опухоль мозга. В 2006 году ее удалили, а Ольге присвоили инвалидность. Женщина практически вернулась к прежней жизни. Но спустя три года приступы вернулись - опухоль снова начала медленно расти.

- Начиная с 2006 года, я каждый год собираю документы для прохождения комиссии по присвоению инвалидности. Понятно, что здоровой я уже никогда не стану, и мне должны присвоить пожизненную группу, - рассказывает КП-Крым Ольга. - В 2014 году у меня был сильный приступ эпилепсии: я упала и разбила голову о кафель. У меня было кровоизлияние в мозг и перелом черепа. Начались проблемы с сердцем и спиной. Теперь стала плохо видеть, потеряла обоняние, почти не слышит правое ухо. И хотя ухудшения здоровья налицо, группа инвалидности у меня осталась прежней.

КТО ЗДЕСЬ РЕБЕНОК?

Удивительно, но в прошлом году Ольге к третьей группе инвалидности добавили статус - категория ребенок. С чем это связано, никто не объяснил. Но из-за этого пенсия женщины уменьшилась с 10 до 8,5 тысячи рублей.

- Мне стали платить как ребенку, а не как взрослому. Посчитали, как будто я ни дня не работала. Я пыталась выяснить, как и почему, но мне сказали, что все нормально, - рассказывает женщина. - С учетом вычета за коммунальные услуги, на жизнь оставалось 6 тысяч.

В апреле этого года у Ольги произошел очередной эпилептический приступ, и в мае опухоль удалили. Чудесная новость, но это не конец мытарств.

Вместо того, чтобы восстанавливаться после операции, Ольга была вынуждена собирать документы для очередной комиссии по присвоению инвалидности, которая была назначена на 17 сентября. Женщина пыталась успеть к положенной дате, но документы для МСЭК врач-невропатолог, наблюдавший ее, подготовил лишь в ноябре. В итоге женщина попала на комиссию 20 декабря.

- Документы были готовы и сданы 8 ноября. Врач-невропатолог словно специально тянула с оформлением документации, - объясняет женщина. - В итоге в справке указали, что я была прооперирована лишь единожды и даже анализа вовремя не сдавала. Это при том, что все справки и результаты обследований у врача были. В очередной раз мне присвоили третью группу и сохранили статус ребенок-инвалид, хотя я рассчитывала на вторую группу.

Опухоль снова начала медленно расти, и состояние Ольги ухудшилось. Фото: архив Ольги Кордюковой

ВЫЖИВИ БЕЗ ДЕНЕГ

С сентября и по сегодняшний день Ольга не получала социальные выплаты. Жить ей не на что. Хорошо, что дети и знакомые не оставили в беде.

- Стыдно признаться, но я сейчас живу на деньги, которые мне собрали одноклассники, - плачет женщина. - Сил добиваться справедливости и присвоения положенной ей группы у Ольги уже не осталось.

- Сейчас у меня из-под кожи на голове видна кость, открылся операционный шов. От уха до уха из него сочится гной. Врачи сказали, что нужно снова оперировать, но операцию отложили, так как три наркоза я не переживу. А на врачебной комиссии врач сказала, что я должна ей в ноги кланяться за то, что та присвоила мне третью группу. Ведь со следующего года, сказала она, и ее могут не дать, - заключает Ольга.

КОМПЕТЕНТНО:

Михаил БЕЛКИН, директор юридического предприятия «Центр медицинского права в РК»:

- Налицо присутствует ненадлежащее оформление медицинской документации в поликлинике по месту жительства, для направления на МСЭК, которая не в полной мере отображает имеющиеся заболевания у пациента. В связи с этим, возможно, у комиссии МСЭ отсутствуют правовые основания по имеющемуся заболеванию установить группу инвалидности на более длительный срок или установить ее бессрочной.

Однако и к комиссии МСЭ имеются вопросы: почему у женщины статус «ребенок-инвалид»? Возможно, что это техническая описка, но тогда почему ее не устранили?

ВАЖНО

В подобных ситуациях эксперты рекомендуют пациентам не отчаиваться и обращаться к руководству Бюро медико-социальной экспертизы, а также в Общественный совет Федерального учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Крым», где в оперативном порядке им обязаны помочь восстановить свои права.

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