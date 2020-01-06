Рождественские службы 2020 в храмах Cимферополя и Севастополя: где будут проходить, в какое время начнутся

На Крымском полуострове, как и во всем христианском мире, в ночь с 6 на 7 января 2020 года отмечают великий церковный праздник - Рождество Христово. Вот-вот послышатся напевы, знакомые с детства:

«Христос Спаситель в полночь родился,

В вертепе бедном он поселился,

Над тем вертепом звезда сияет,

Христос родился, – всем возвещает…»

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь поздравил всех жителей полуострова с Рождеством Христовым.

С Рождеством Христовым!: Жителей Крыма поздравил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.Видео: пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.

По доброй традиции 6 января, в Рождественский Сочельник, утром в храмах и церквях Крыма и Севастополе проходит Божественная литургия, затем следует продолжение церковных служб.

Праздничные богослужения идут во всех крымских храмах. КП-Крым расскажет об основных мероприятиях Рождества Христова в 2020 году, которые пройдут в главных храмах Севастополя и Симферополя.

СЕВАСТОПОЛЬ

В храмах пройдут всенощные бдения.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

6 января

15.45 - Всенощное бдение, исповедь - в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе (ул. Древняя, 1)

7 января

24.00 - праздничная Божественная литургия в верхнем храме Свято-Владимирского собора в Херсонесе (ул. Древняя, 1) - возглавит служение благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта

07. 30 - праздничная Божественная литургия в нижнем храме Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Владимирского собора в Херсонесе (ул. Древняя, 1)

c 11.30 до 12.00 - Рождественский крестный ход в центре Севастополя: Покровский собор – площадь Лазарева - площадь Нахимова

После крестного хода на площади Нахимова священники отслужат молебен

c 11.30 до 12.30 - Рождественский крестный ход на Северной стороне Севастополя: Свято-Никольский храм – площадь перед кинотеатром «Моряк» (ул. Богданова – ул. Леваневского – площадь перед кинотеатром «Моряк»). На площади перед кинотеатром «Моряк» пройдет молебен

Для детей планируется Рождественский праздник: игры, хороводы, горячий чай, мультфильмы в кинотеатре «Моряк»

8 января

8.00 - праздничная Божественная литургия в Покровском соборе Севастополя (ул. Большая Морская, 36) - богослужение возглавит Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь

СИМФЕРОПОЛЬ

Праздничные архиерейские богослужения возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь

6 января

16.00 - Всенощное бдение а Александро-Невском соборе (ул. Александра Невского, 6) - в сослужении епископ Нестор

7 января

9.00 - литургия Александро-Невский собор (ул. Александра Невского, 6) - в сослужении епископ Нестор

8 января

16.00 - вечерня, поздравление правящего архиерея в Симферополе, Александро-Невский собор (ул. Александра Невского, 6) - в сослужении епископ Нестор, епископ Каллиник

Программу мероприятий на зимние праздники в Крыму и Севастополе смотрите по ссылке.

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