Рождественские службы 2020 в храмах Cимферополя и Севастополя: где будут проходить, в какое время начнутся
На Крымском полуострове, как и во всем христианском мире, в ночь с 6 на 7 января 2020 года отмечают великий церковный праздник - Рождество Христово. Вот-вот послышатся напевы, знакомые с детства:
«Христос Спаситель в полночь родился,
В вертепе бедном он поселился,
Над тем вертепом звезда сияет,
Христос родился, – всем возвещает…»
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь поздравил всех жителей полуострова с Рождеством Христовым.
С Рождеством Христовым!: Жителей Крыма поздравил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.Видео: пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.
По доброй традиции 6 января, в Рождественский Сочельник, утром в храмах и церквях Крыма и Севастополе проходит Божественная литургия, затем следует продолжение церковных служб.
Праздничные богослужения идут во всех крымских храмах. КП-Крым расскажет об основных мероприятиях Рождества Христова в 2020 году, которые пройдут в главных храмах Севастополя и Симферополя.
СЕВАСТОПОЛЬ
В храмах пройдут всенощные бдения.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
6 января
15.45 - Всенощное бдение, исповедь - в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе (ул. Древняя, 1)
7 января
24.00 - праздничная Божественная литургия в верхнем храме Свято-Владимирского собора в Херсонесе (ул. Древняя, 1) - возглавит служение благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта
07. 30 - праздничная Божественная литургия в нижнем храме Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Владимирского собора в Херсонесе (ул. Древняя, 1)
c 11.30 до 12.00 - Рождественский крестный ход в центре Севастополя: Покровский собор – площадь Лазарева - площадь Нахимова
После крестного хода на площади Нахимова священники отслужат молебен
c 11.30 до 12.30 - Рождественский крестный ход на Северной стороне Севастополя: Свято-Никольский храм – площадь перед кинотеатром «Моряк» (ул. Богданова – ул. Леваневского – площадь перед кинотеатром «Моряк»). На площади перед кинотеатром «Моряк» пройдет молебен
Для детей планируется Рождественский праздник: игры, хороводы, горячий чай, мультфильмы в кинотеатре «Моряк»
8 января
8.00 - праздничная Божественная литургия в Покровском соборе Севастополя (ул. Большая Морская, 36) - богослужение возглавит Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
СИМФЕРОПОЛЬ
Праздничные архиерейские богослужения возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
6 января
16.00 - Всенощное бдение а Александро-Невском соборе (ул. Александра Невского, 6) - в сослужении епископ Нестор
7 января
9.00 - литургия Александро-Невский собор (ул. Александра Невского, 6) - в сослужении епископ Нестор
8 января
16.00 - вечерня, поздравление правящего архиерея в Симферополе, Александро-Невский собор (ул. Александра Невского, 6) - в сослужении епископ Нестор, епископ Каллиник
Программу мероприятий на зимние праздники в Крыму и Севастополе смотрите по ссылке.
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