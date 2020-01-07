«Вода - сказка просто!»: В Евпатории «моржи» провели 49-й рождественский заплыв
- Купания и летом, и зимой закаляют меня. Вместе с мамой и папой я не болею весь год! - говорит пятилетняя Таня из поселка Черноморское.
Малышка приехала с родителями на традиционный рождественский заплыв «моржей», который каждый год 7 января проходит в Евпатории. В этом году - в 49-й раз.
Температура воздуха - всего ноль градусов. В воде теплее: +5. Такая «бодрящая» погода нравится любителям зимнего плавания: в море закаляются и дети, и взрослые.
Для участников заплыва и зрителей организовали концертФото: София ЯКУБОВА
- Я в шестой раз приезжаю в Евпаторию из Севастополя вместе с внучкой. Она пока не купается, но учится у бабушки! -рассказывает Ирина, жительница Севастополя, приехавшая на зимние купания в Евпаторию.
Всего в заплыве участвуют, по данным МЧС, порядка 200 человек. Самому взрослому из них - 85 лет!
Люди пришли на заплыв в тематических костюмахФото: София ЯКУБОВА
- Я приехал поддержать жену сегодня. Сам пока не рискую, но очень хочу попробовать! - делится Сергей из Симферополя, который вместе с женой Светланой приехали на Рождество в Евпаторийские купели.
- Водя горячая, вода - сказка! - доносятся возгласы купающихся.
Зрители недоумевают: как же «моржи» не болеют?!
- Регулярные утренние пробежки, зарядка, ежегодные купания в море и прорубях, в святых источниках, где вода и летом не превышает 4 градусов, употребление в рацион витаминов - все это позволяет не болеть весь год! - рассказал Анатолий из Евпатории. Вот уже 10 год мужчина участвует в рождественских ледяных заплывах.
- А вон русалки косяками пошли, - слышатся веселые комментарии из толпы на суше.
И действительно, каких только сегодня костюмов не увидишь на моржах: Деды Морозы со своими Снегурочками, русалки с морским предводителем Нептуном, бравые крепкие русские витязи и их помощники, Боги, сошедшие с Олимпа, и их богини.
- Как же хорошо, что мы живем на море! - кричит маленькая Олеся из Евпатории...
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