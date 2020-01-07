В Евпатории стартовал заплыв «моржей» в честь Рождества
Традиционная акция к празднику [фото][видео]
Фото: Слет моржей в ЕвпаторииФото: Анастасия ЖУКОВА
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Во вторник, 7 января, в Евпатории проходит традиционный рождественский заплыв «моржей» в Черном море.
Слет "моржей" в Евпатории.София ЯКУБОВА
Участники в тематических костюмах прошлись от Театральной площади города до скульптуры «Отдыхающий Геракл» на набережной.
Ранее КП-Крым писала, что в администрации Евпатории приглашают всех желающих поболеть за участников, и, при желании, присоединиться к «моржам». При себе обязательно иметь бодрое самочувствие и праздничное настроение.
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ИСТОЧНИК KP.RU