В Евпатории стартовал заплыв «моржей» в честь Рождества

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:56:00+03:00

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Во вторник, 7 января, в Евпатории проходит традиционный рождественский заплыв «моржей» в Черном море.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/753438" frameborder="0"></iframe> Слет "моржей" в Евпатории.София ЯКУБОВА

Участники в тематических костюмах прошлись от Театральной площади города до скульптуры «Отдыхающий Геракл» на набережной.

Ранее КП-Крым писала, что в администрации Евпатории приглашают всех желающих поболеть за участников, и, при желании, присоединиться к «моржам». При себе обязательно иметь бодрое самочувствие и праздничное настроение.

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ИСТОЧНИК KP.RU