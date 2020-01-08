2020-01-08T16:17:10+03:00
Происшествия

Преследовали 35 километров, стреляли по колесам: В Судаке задержали водителя-нарушителя

34-летнего местного жителя наказали по трем статьям [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Сотрудники ДПС взяли показания у водителя. Фото: кадр видео МВД РФСотрудники ДПС взяли показания у водителя. Фото: кадр видео МВД РФ
Изменить размер текста:

В новогодние каникулы 2020 года в Судаке разыгрался настоящий вестерн со стремительной погоней в ночи и стрельбой из боевого оружия.

- Инспекторы ДПС остановили легковую автомашину, вызвавшую подозрение, и потребовали от водителя предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Но водитель, завидя людей в погонах, вдавил в пол педаль газа и дал деру…

Сотрудникам ДПС ничего не оставалось, как запрыгнуть в служебное авто и начать погоню.

В Судаке полицейские стреляли по колесам, чтобы остановить автомобиль.Видео: пресс-служба МВД России

На видео, что обнародовало МВД, видно, как лихо мчится иномарка, пренебрегая ПДД, выезжая на встречную полосу, создавая аварийную ситуацию на дороге.

- Остановитесь, последнее предупреждение, применяем огнестрельное оружие! – оглашает мегафон окрестности Судака.

Но все бестолку. Точку в погоне поставили выстрелы, продырявившие колеса автомобиля лихача.

И вот уже нарушитель дает показания.

- Откуда ехали? – задает ему вопрос сотрудник ДПС

- Я не знаю, - простодушно отвечает водитель.

- От подписи отказываетесь? – стражи правопорядка предлагают ему поставить автограф на протоколе

- Да нет, русский язык знаю, но не знаю, как пишется, - заявляет крымчанин. - Я не буду писать подпись!

- Предлагаю пройти освидетельствование. Есть подозрения, что вы управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

- Почему я должен это делать? Разве я чем-то управлял? Я не управлял.

И тут у стражей порядка лопнуло терпение: - Молодой человек, мы за вами 35 километров гнались, применили огнестрельное оружие для остановки. И вы сейчас говорите, что не управляли транспортным средством?!

Уйти от ответа перед законом мужчине не удалось.

В настоящее время нарушителя привлекли к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения, - сообщили в ведомстве.

Так же крымчанин наказан за управление транспортом в состоянии опьянения и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму пьяный полицейский за рулем служебного авто насмерть сбил пешехода

Всего в аварии пострадали трое, один человек скончался в реанимации (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Она влюбилась и сама к нему пришла»: что известно о «романе» оперного певца и 13-летней девочки из Новосибирска
Друзья солиста говорят, что у него была взрослая девушка, и он даже хотел жениться. А следователи тем временем изъяли постельное белье в доме артиста
Новости 24