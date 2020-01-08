Преследовали 35 километров, стреляли по колесам: В Судаке задержали водителя-нарушителя

В новогодние каникулы 2020 года в Судаке разыгрался настоящий вестерн со стремительной погоней в ночи и стрельбой из боевого оружия.

- Инспекторы ДПС остановили легковую автомашину, вызвавшую подозрение, и потребовали от водителя предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Но водитель, завидя людей в погонах, вдавил в пол педаль газа и дал деру…

Сотрудникам ДПС ничего не оставалось, как запрыгнуть в служебное авто и начать погоню.

В Судаке полицейские стреляли по колесам, чтобы остановить автомобиль.Видео: пресс-служба МВД России

На видео, что обнародовало МВД, видно, как лихо мчится иномарка, пренебрегая ПДД, выезжая на встречную полосу, создавая аварийную ситуацию на дороге.

- Остановитесь, последнее предупреждение, применяем огнестрельное оружие! – оглашает мегафон окрестности Судака.

Но все бестолку. Точку в погоне поставили выстрелы, продырявившие колеса автомобиля лихача.

И вот уже нарушитель дает показания.

- Откуда ехали? – задает ему вопрос сотрудник ДПС

- Я не знаю, - простодушно отвечает водитель.

- От подписи отказываетесь? – стражи правопорядка предлагают ему поставить автограф на протоколе

- Да нет, русский язык знаю, но не знаю, как пишется, - заявляет крымчанин. - Я не буду писать подпись!

- Предлагаю пройти освидетельствование. Есть подозрения, что вы управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

- Почему я должен это делать? Разве я чем-то управлял? Я не управлял.

И тут у стражей порядка лопнуло терпение: - Молодой человек, мы за вами 35 километров гнались, применили огнестрельное оружие для остановки. И вы сейчас говорите, что не управляли транспортным средством?!

Уйти от ответа перед законом мужчине не удалось.

В настоящее время нарушителя привлекли к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения, - сообщили в ведомстве.

Так же крымчанин наказан за управление транспортом в состоянии опьянения и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

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