Крымский парламент на Новый год подарил Генпрокуратуре РФ свой санаторий в Ялте

Государственный совет Крыма предложил передать санаторий «Руссия» на Южном берегу Крыма в состав федерального имущества. Ранее парламент одобрил передачу своей здравницы в безвозмездное пользование санаторию работников органов прокуратуры РФ «Электроника».

Согласно постановлению Госсовета, которым предлагается передать все имущество подведомственного санаторно-оздоровительного комплекса в федеральную собственность, обращение об этом поступило от замгенпрокурора Геннадия Лопатина и директора сочинского санатория «Электроника» Василия Грицая.

Все недвижимое и движимое имущество санаторно-оздоровительного комплекса «Руссия» по адресу: Ялта, ул. Коммунаров, 12, было закреплено за «Электроникой» еще год назад для оказания санаторно-профилакторных, курортных услуг, а также для лечения и предупреждения заболеваний работников органов прокуратуры РФ и членов их семей.

Общая стоимость имущественного комплекса, передаваемого в федеральную собственность, составляет 494 248 808 рублей.

Здравница и 14 га парка-памятника "Чукурлар" перейдут в федеральную собственность. Фото: СОК Россия

Комплекс «Руссия» до 2014 года назывался санаторий «Россия» и предназначался для отдыха депутатов Верховного совета Автономной республики Крым. Он расположен в поселке Ливадия на Южном берегу и занимает 14 га территории парка-памятника садового искусства «Чукурлар». Корпуса рассчитаны на одновременный прием до 300 отдыхающих.

В сентябре 2014 года Государственный совет Крыма создал унитарное госпредприятие «Русcия» в составе санаторий «Россия», санатории «Орлиное гнездо» и «Горный» в Ялте, входившие в состав ЗАО «Укрпрофздравница» и Клинический санаторий «Приморье» для детей с родителями – многопрофильная здравница в Евпатории, также относившаяся к системе «Укрпрофздравницы».

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