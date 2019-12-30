2019-12-30T13:50:52+03:00
Политика

«Проще записать туда все население России»: В Крыму оценили внесение пассажиров поезда «Таврия» в списки «Миротворца»

«Чистилище» скандального портала пополнилось именами тех, кто ехал из Петербурга в Севастополь
Надежда ДАЦЮК
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Жительница Севастополя Александра Михайловна поцеловала первый поезд из ПитераЖительница Севастополя Александра Михайловна поцеловала первый поезд из ПитераФото: Анастасия ЖУКОВА
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Скандальный сайт «Миротворец» превратился в посмешище, а властям Украины будет проще внести в базу портала все население России - 170 миллионов человек. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее в базы данных портала «Миротворец» попали пассажиры первого поезда «Таврия», который прибыл в Севастополь из Санкт-Петербурга по Крымскому мосту.

Так, в базу «Чистилище» внесли корреспондента петербургского издания «Фонтанка» Венеру Галееву, блогера Алену Бардовскую, обозревателя «Российской газеты» Марию Голубкову.

Помимо этого, на украинском сайте появились имена и фамилии пассажиров, о которых писали СМИ, а еще «прославился» начальник поезда Александр Калеущенко.

- Администраторам этого сайта проще внести туда все 170 миллионов граждан России, эффект будет таким же, - отмечает политолог Джаралла.

Он уверен, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда получили большой аванс доверия от людей, которые ожидали и до сих пор ждут прекращения гражданской войны, нормализации отношений с Россией и улучшения своей материальной жизни.

- Но вся команда президента стремительно повторяет путь предшественников: предает интересы тех, кто их избрал, и заигрывает с националистами. Итог легко предсказуем: поддержку своих избирателей потеряют, а поддержку чужих не приобретут. История с именами пассажиров и железнодорожников закроет "окно возможностей" для Зеленского и его мальчиков, - говорит эксперт.

Политолог Владимир Ганжара в свою очередь отмечает, что с запуском железнодорожной ветки Крымского моста завершилась логистическая интеграция полуострова в состав Российской Федерации. Кроме того, по его мнению, списки сайта «Миротворец», содержащие личные данные, являются грубейшим нарушением прав человека.

Жительница Севастополя расцеловала первый поезд из Петербурга.

- Вся эта история с сайтом «Миротворец», которая на Украине длится несколько лет, показывает внутреннее содержание этого государства, агрессивность. На Украине, конечно, есть определенные последствия для людей, которые в этот список попадают. Но тем не менее мы, конечно, прекрасно понимаем, что на функционирование железнодорожной части Крымского моста на Украине повлиять никакими списками не смогут, - заключил политолог.

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Севастополь встречает первый поезд из Санкт- Петербурга.Анастасия ЖУКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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