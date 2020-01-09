Испугалась Украины: Эксперты объяснили отказ президента Эстонии принять бутылку крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от крымского вина из-за санкционной политики, которую поддерживают европейские страны. Кроме того, в этой стране, вероятно, побоялись получить ноту протеста от МИД Украины, заявил КП-Крым глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Напомним, Керсти Кальюлайд получила в подарок на 50-летний юбилей шоколад, цветы и бутылку крымского вина от российского посольства в Таллине. Президент приняла все подарки, кроме напитка, произведенного в Республике Крым.

- Прибалтийские республики - это марионетки европейских стран и США. Поступок Кальюлайд демонстрирует некорректный, недружественный настрой. Понятно, что в первую очередь это связано с санкционной политикой, в которой участвуют европейские страны. Во-вторых, они побоялись получить ноту протеста от правительства Украины, - выразил свое мнение Гемпель.

Он сожалеет, что госпожа президент «из-за таких мелочей» не попробовала хороший напиток, «который производится в республике не одно десятилетие».

Политолог Владимир Джаралла при этом отмечает, что поступок Керсти Кальюлайд можно отнести к известной среди поляков пословице «чем меньше шляхтич, тем больше гонора».

- Думаю, что эта поговорка полностью подходит и к прибалтам. Своей жизнью и поступками они лишь это доказывают. Потенциал этих стран ничтожен и в демографическом, и в экономическом смысле. Единственное, что умеют делать представители этих республик - создавать пропагандистские операции и заявления, - сказал Джаралла КП-Крым.

По его словам, президент Эстонии предприняла шаг, который вызвал большой информационный шум - это встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

- Кстати, даже в Евросоюзе на этот факт посмотрели достаточно одобрительно. Видимо, Керсти Кальюлайд решила, что принять бутылку крымского вина - это вообще перебор. Единственный положительный момент, который можно здесь отметить, что речь шла о настоящем крымском вине, а не о фальсификате, который производится на Украине, - заключил Джаралла.

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