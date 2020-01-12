Севастополь и Симферополь остались в хвосте рейтинга рождаемости России

Не все жители Крыма восприняли зимние каникулы, как сигнал к покою и отдыху. Работы, например, у сотрудников роддомов меньше не стало.

РОЖЕНИЦЫ ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ СТАНОВЯТСЯ МАМАМИ В СИМФЕРОПОЛЕ

- С 1 по 9 января в Крыму родилось 297 младенцев, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Симферопольские роддома установили рекорд - здесь на белый свет появилось 70 мальчишек и девчонок. Секрет такого бэби бума прост.

- В Севастополе работает только один родильный дом в Стрелецкой бухте, а второй на проспекте Генерала Острякова закрыт на капитальный ремонт, - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города-героя.

Именно поэтому часть жительниц Севастополя и приезжает рожать в столицу республики. Например, первой родившейся девочкой в Крыму стала Машенька из Севастополя.

В новогодние каникулы жители Крымского полуострова так же активно женились.

- Только в ЗАГСе на улице Пушкина, 4 января, официально зарегистрировали свои отношения 8 пар, - сообщили КП-Крым в пресс-службе регионального Министерства юстиции.

А вот в Севастополе марш Мендельсона в первый месяц нового года прозвучит для 119 пар.

СЕВАСТОПОЛЬ И СИМФЕРОПОЛЬ - В ХВОСТЕ РЕЙТИНГА РОЖДАЕМОСТИ

В целом же демографический прогноз Крыма на 2020 год далек от рекордных показателей.

Ученые Финансового университета при Правительстве РФ, изучив репродуктивные планы жителей городов с населением свыше 250 тысяч человек, провели исследование и выяснили, что в среднем по стране 9% супружеских пар, в возрасте 20-39 лет, хотят обзавестить детьми в 2020 году.

По данным экспертов, чаще всего аист будет прилетать в Стерлитамак, Ставрополь, Нижневартовск, Набережные Челны и Махачкалу. Здесь 10-12% семей планирует рождение ребенка в 2020 году.

А вот самые крупные города Крымского полуострова - Севастополь и Симферополь (8%), составив компанию Москве, плетутся в хвосте демографического рейтинга. Хуже дела обстоят лишь в Санкт-Петербурге и Владивостоке (7%).

Но в целом количество кричащих кулечков, перевязанных голубыми и розовыми лентами, мало изменится.

- В 2020-ом рождаемость останется на уровне 2019 года, - сообщил Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований.

Ученые отмечают, что на желание стать мамами и папами влияют такие факторы, как материальное благополучие, строительство школ, поликлиник, детских садов. Вдобавок, чем больше прекрасный пол используется в качестве рабочей силы, тем меньше становится беременных.

- Необходимо создавать условия, при которых многие женщины предпочтут воспитание детей трудовой деятельности, - отметил ученый.

Для такого поворота сюжета, по мнению столичного эксперта, нужно в разы повысить детские пособия, возвести достаточное количество современных детских садов, поликлиник и других соцкультобъектов, необходимых для нормального самочувствия мамочек и детей.

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