Севастополь и Симферополь остались в хвосте рейтинга рождаемости России
Не все жители Крыма восприняли зимние каникулы, как сигнал к покою и отдыху. Работы, например, у сотрудников роддомов меньше не стало.
РОЖЕНИЦЫ ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ СТАНОВЯТСЯ МАМАМИ В СИМФЕРОПОЛЕ
- С 1 по 9 января в Крыму родилось 297 младенцев, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.
Симферопольские роддома установили рекорд - здесь на белый свет появилось 70 мальчишек и девчонок. Секрет такого бэби бума прост.
- В Севастополе работает только один родильный дом в Стрелецкой бухте, а второй на проспекте Генерала Острякова закрыт на капитальный ремонт, - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города-героя.
Именно поэтому часть жительниц Севастополя и приезжает рожать в столицу республики. Например, первой родившейся девочкой в Крыму стала Машенька из Севастополя.
В новогодние каникулы жители Крымского полуострова так же активно женились.
- Только в ЗАГСе на улице Пушкина, 4 января, официально зарегистрировали свои отношения 8 пар, - сообщили КП-Крым в пресс-службе регионального Министерства юстиции.
А вот в Севастополе марш Мендельсона в первый месяц нового года прозвучит для 119 пар.
СЕВАСТОПОЛЬ И СИМФЕРОПОЛЬ - В ХВОСТЕ РЕЙТИНГА РОЖДАЕМОСТИ
В целом же демографический прогноз Крыма на 2020 год далек от рекордных показателей.
Ученые Финансового университета при Правительстве РФ, изучив репродуктивные планы жителей городов с населением свыше 250 тысяч человек, провели исследование и выяснили, что в среднем по стране 9% супружеских пар, в возрасте 20-39 лет, хотят обзавестить детьми в 2020 году.
По данным экспертов, чаще всего аист будет прилетать в Стерлитамак, Ставрополь, Нижневартовск, Набережные Челны и Махачкалу. Здесь 10-12% семей планирует рождение ребенка в 2020 году.
А вот самые крупные города Крымского полуострова - Севастополь и Симферополь (8%), составив компанию Москве, плетутся в хвосте демографического рейтинга. Хуже дела обстоят лишь в Санкт-Петербурге и Владивостоке (7%).
Но в целом количество кричащих кулечков, перевязанных голубыми и розовыми лентами, мало изменится.
- В 2020-ом рождаемость останется на уровне 2019 года, - сообщил Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований.
Ученые отмечают, что на желание стать мамами и папами влияют такие факторы, как материальное благополучие, строительство школ, поликлиник, детских садов. Вдобавок, чем больше прекрасный пол используется в качестве рабочей силы, тем меньше становится беременных.
- Необходимо создавать условия, при которых многие женщины предпочтут воспитание детей трудовой деятельности, - отметил ученый.
Для такого поворота сюжета, по мнению столичного эксперта, нужно в разы повысить детские пособия, возвести достаточное количество современных детских садов, поликлиник и других соцкультобъектов, необходимых для нормального самочувствия мамочек и детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU