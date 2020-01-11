Сделать продукты дешевле: В Крыму построят логистический центр на 20 тысяч тонн

Крымские власти уже отреагировали на поручения президента России Владимира Путина, который накануне в Ялте провел совещание с руководством Республики Крым и Севастополя.

В частности, президент отметил, что одной из основных проблем двух регионов остаются высокие цены на продукты питания, топливо и строительные материалы. Владимир Путин поручил региональным властям развивать логистику, пресекать монополизм и и поддерживать высокий уровень конкуренции производителей на Крымском полуострове.

Глава Крыма Сергей Аксенов сразу после совещания заявил, что в Красногвардейском районе будет построен оптово-логистический центр вместимостью 20 тысяч тонн.

- Для этих целей правительство республики выделяет в поселке Октябрьском 20 гектаров земли. Будут крупные поставки в этот центр железнодорожным транспортом со всей страны, прежде всего, из Ставропольского, Краснодарского края, Ростовской области, - рассказал Сергей Аксенов.

Более того, власти уже определили оператора, который намерен поставлять продовольствие на полуостров.

Кроме того, в 2020 году в республике проведут 20 тысяч продовольственных ярмарок, которые помогут создать конкурентную среду. По словам главы республики, это поможет стабилизировать цены в Крыму и избежать спекуляций — особенно в курортный сезон.

- Надеемся, что комплекс мер, включающий, кроме перечисленных, ряд управленческих и организационных решений, а также открытие в июле грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту дадут позитивный эффект, - заключил Сергей Аксенов.

Президент России Владимир Путин провел в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Он поручил местным чиновникам поработать над целым рядом проблем.

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