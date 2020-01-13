Конкурсы, игры и колядки: Как в Симферополе отметят старый Новый год 2020

В Симферополе 13 января пройдут праздничные гуляния, приуроченные к празднованию Нового года по старому стилю.

Гостей и жителей крымской столицы ждут в 18.00 на площади Ленина. Как сообщили в администрации Симферополя, пройдут конкурсы, игры и хороводы. Развлечься смогут и взрослые, и дети.

Помимо этого, желающие смогут принять участие в конкурсе Христослав, объединившись в команды. В канун празднования Нового года по старому стилю симферопольцам предлагают продолжить славить Рождество Христово.

- Команда-участник готовит выступление-колядку продолжительностью до 5 минут. Главная цель колядующих - прославить Рождество Христово. Количество выступающих на сцене не должно превышать 20 человек, - рассказала начальник управления культуры и культурного наследия администрации столицы Крыма Аурика Дрибная.

Среди участников команд распределят роль Звездаря с Вифлиемской звездой и Звонаря, который оповести т всех, что идут колядующие. Также участники должны выбрать Мехоношу с мешком для колядования.

- В мешке каждой команды должно быть «добро» весом не менее 5 килограммов для обмена с другими командами. Например, что- то сладкое, смешное, - уточнила Аурика Дрибная.

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