2020-01-14T08:30:22+03:00
Общество

После публикаций «Комсомолки» байкеры и рок-музыканты решили помочь бездомным Севастополя

В мотоклубе проходят благотворительные концерты
Юлия МИХАЙЛЕНКО
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Местные музыканты выступают бесплатно в поддержку бездомных Севастополя. Фото предоставлено движением «Сердце Севастополя»Местные музыканты выступают бесплатно в поддержку бездомных Севастополя. Фото предоставлено движением «Сердце Севастополя»
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В Севастопольском мотоклубе «ROCKS» после серии статей КП-Крым о жизни бездомных стартовали благотворительные рок-концерты в поддержку профилактики бездомности и туберкулеза.

– Мне позвонили из мото-бара и сказали, что прочитали статьи в «Комсомолке» и готовы помогать бездомным, – рассказывает КП-Крым создатель волонтерского движения «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева. – Я была искренне удивлена, что рокеры и байкеры откликнулись, так как мы больше рассчитывали на помощь от «домашних» горожан. Вот только «домашние и правильные» не отреагировали, а байкеры и музыканты – свободные личности, которым, казалось бы, плевать на проблемы бомжей, откликнулись.

И вот с начала года в мотоклубе «ROCKS» прошли уже три благотворительных концерта, в них приняли участие около 10 сильных исполнителей и коллективов. За вход гости вечера могли заплатить любую сумму в качестве добровольного пожертвования. Все средства передают волонтерам движения «Сердце Севастополя».

Руководство мотоклуба идет навстречу волонтерам

Руководство мотоклуба идет навстречу волонтерам

– Это хотя и небольшие благотворительные мероприятия, но если их чаще проводить, то это может стать неким началом и хорошим фундаментом для того, чтобы люди не относились пренебрежительно к проблемам бездомных, а хотя бы иногда протягивали руку помощи, – говорит Макеева.

Мотоклуб планирует проводить такие концерты постоянно.

– Мы получили очень хороший отклик, поэтому мы и музыканты готовы проводить и дальше благотворительные концерты. Это будет наш вклад в борьбу с бездомностью и туберкулезом, так как хочется, чтобы среда, в которой мы живем, была безопасной, – рассказала КП-Крым Камиля Бушмина.

Между тем, с этого года у волонтеров появились помощники не только в сфере борьбы с туберкулезом, но и педикулезом: теперь в городе-герое появятся уличные пункты стрижки бездомных.

– Раньше, нам приходилось бездомных стричь ножницами, а потом брить станками, так как обычные машинки для стрижки с грязными и сбитыми волосами не справляются. Но теперь нам предприниматель подарил очень дорогую профессиональную машинку, которая стрижет под ноль все без исключения волосы – грязные, вшивые, любой длины, – заключила Макеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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