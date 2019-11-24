Смертельная бюрократия: В приюте Севастополя умирает бездомная крымчанка

Почти месяц севастопольские общественники и местная социальная служба пытаются добиться, чтобы женщину, попавшую в приют волонтеров «Сердце Севастополя», прооперировали. Но, в городе-герое подобные радости доступны лишь тем, у кого есть прописка.

НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

Наталью Тихолиз из Симферопольского района пару лет назад сбила машина. У женщины были множественные переломы берцовой кости левой ноги, которые срослись неправильно, и теперь она не только не может ходить, но и страдает от жуткого болевого синдрома.

Получив инвалидность, женщина оказалась на улице. Случайные прохожие нашли ее на лавочке у одной из севастопольских больниц. Они обратились к волонтерам, и те приютили несчастную. Но крыша над головой - это все, чем могут помочь в социальном мини-приюте «Теремок».

В октябре в ГКУ РК «Симферопольский дом БОМЖ» КП-Крым пообещали решить вопрос с госпитализацией Натальи. Но этого так и не произошло. Накануне было принято решение, что в Севастополе специализированная служба по работе с бездомными должна помочь Тихолиз пройти медицинскую комиссию и оформить инвалидность. Только тогда женщину пристроят в один из крымских интернатов для людей, потерявших трудоспособность, и лишь тогда поставят в очередь на плановую операцию.

УЕДЕТ, НО УЖЕ В МОРГ

Вся процедура займет минимум два-три месяца. Доживет ли до этого бездомная - неизвестно. Волонтеры говорят, что ее состояние ухудшилось и без адекватной медицинской помощи женщине осталось недолго.

- Несмотря на то, что женщина имеет все российские документы, прооперировать Наталью в Севастополе не могут, а в Крым ее не забирают, - рассказывает КП-Крым основатель волонтерского движения «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева. - Сейчас она пьет пачками обезболивающие, но они ей не помогают. Наталья буквально орет от боли и мочится кровью. Я просто боюсь, что от нас она действительно уедет в морг. Все что сейчас нужно - операция, которую Наталье придется еще долго ждать из-за волокиты с оформлением инвалидности. Хотя ее спокойно могли бы госпитализировать в крымскую больницу и оформлять инвалидность параллельно.

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