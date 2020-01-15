Елка, прощай! Куда крымчанам сдавать главные символы Нового года

Новогодние праздники заканчиваются, и около мусорных баков начинают появляться елки, которые радовали глаз с декабря. Чтобы новогодние символы не просто гнили на свалках, а приносили пользу, волонтеры движения «Елковорот» запустили акцию. В Симферополе, Алуште и Красногвардейском районе можно будет сдать елку в спецпункт.

Все собранные елки измельчат с помощью дробилок, а получившиеся щепки можно использовать как подстилку и подкормку для животных, а также в качестве удобрения для почвы.

- Мы организуем эту акцию, чтобы на примере новогодней ели (сосны) продемонстрировать бережное отношение к ресурсам планеты, а также показываем, что любой отход можно превратить во что-то полезное, - говорят активисты.

В Симферополе сдать елки можно будет 26 января с 11.00 до 14.00. Для этого оборудуют 25 точек с надписями «Пункт приема елок», где будут дежурить волонтеры.

Так будут выглядеть пункты приема елок. Фото: ЕлкоВорот | ЭКО-акция в Крыму

Адреса приема новогодних деревьев в Симферополе:

- ул. 60 лет Октября 18 (возле магазина «ПУД»); - Беспалова (Генерала Родионова, 1) (возле ресторана «Айше»); -Шевченко парк (напротив ул. Войкова, 6 ); -ул. Лермонтова (возле гипермаркета «Яблоко»); -пр-кт Победы, 52 (недалеко от кинотеатра «Звезда»); -ул. Киевская, 137 (Остановка за Москольцом); -ул. Киевская, 133; -ул. Киевская, 98; -ул. Киевская, 5 (Автовокзал); -ул. Бела Куна, 19; -ул. Дмитрия Ульянова,4 (перед рынком); -ул. Спера, 8; -ул. Фрунзе, 17; -ул. Тургеньева, 52; -пр. Кирова, 51/52 (Дворец Пионеров); -ГРЭС, Кржижановского 24 бывший кинотеатр Искра, Центральный вход; -Киевская, 115 (возле ДКП); -Кечкеметская, 198; -пр. Кирова, 39; -кинотеатр «Космос»; -парк Тренева ; -ул. Ефремова, 26; -ул. Героев Сталинграда около магазина «Яблоко»; -ул. Киевская, 177 (Украинская Гимназия); -Балаклавская,69 около магазина ПУД.

В Алуште сбор новогодних деревьев пройдет с 20 по 23 января у кафе Петрушка (Профессорский уголок, ул. Набережная, 6). Принести елку можно будет с 9.00 до 22.00.

В Красногвардейском районе можно сдать новогоднее дерево в селе Петровка около здания сельской администрации. Пункт сбора будет работать с 10.00 до 13.00 26 января.

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