Недвижимость, земля и транспорт: Топ-3 изменений для налогоплательщиков Крыма

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

С 2020 года в Крыму вводится налог на имущество для физических лиц. Первое уведомление о его оплате придет в 2021 году, но посчитать сумму, которую вы увидите в платежке, можно уже сейчас.

Платить придется владельцам комнат, квартир, гаражей, машино-мест, жилых домов, строений, сооружений и помещений.

Размер налога высчитывается, исходя из кадастровой (рыночной) стоимости объектов. Узнать, во сколько оценили вашу недвижимость, можно в Росреестре или на сайте Центра землеустройства и кадастровой оценки. Если вам кажется, что стоимость объекта завышена, оспорить сумму можно только через суд.

После того, как вы узнали кадастровую стоимость недвижимости на Росреестре, нужно определить, по какой ставке вам будет рассчитываться налог. Квартиры, дома, комнаты, гаражи и машино-места, а также хозяйственные постройки попадают под ставку 0,1%. Если стоимость вашей недвижимости превышает 300 миллионов рублей, применяется ставка 2%.

Формула, по которой будут считать сумму налога на недвижимость:

Сумма налога = (Кадастровая стоимость, руб. - Вычет) Х Ставку налога Х коэффициент.

Вычет - это кадастровая стоимость 20 кв. м, если речь идет о квартире. Если рассчитывается налог для комнаты, указывается стоимость 10 кв. м, для жилого дома - кадастровая стоимость 50 кв. м.

Коэффициент в этой формуле в 2020 году будет применяться в размере 0,2; в 2021 году - 0,4, а в 2022 - 0,6.

Так, например, если кадастровая стоимость квартиры 2,8 миллиона рублей, а ее площадь 54 квадратных метра, сначала нужно высчитать сумму вычета: 2 800 000/54 х 20 = 1 037 037 рублей. Затем ставку налога - 0,1% - переводим из процента в число и получаем 0,001. Далее считаем по формуле:

(2 800 000 (кадастровая стоимость) - 1 037 037 (вычет)) Х 0,001 (ставка налога) Х 0,2 (коэффициент) = 353 рубля.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ БУДУТ НАЧИСЛЯТЬ ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

Насчитывать налог на землю в 2020 году будут исходя из кадастровой стоимости участка. Платить его по новым расчетам крымчанам придется в 2021 году.

С 2014 по 2019 год включительно налог исчислялся, исходя из нормативной оценки. Эксперты давали прогнозы, что новая система начисления земельного налога окажет влияние на подорожание отдыха в Крыму. А вот физлицам не нужно сильно беспокоиться.

В Федеральной налоговой службе по Крыму сообщили, что налог не будет ежегодно расти более, чем на 10%, поскольку в Налоговом кодексе РФ предусмотрен ограничивающий коэффициент.

- К примеру, применяя при исчислении земельного налога кадастровую стоимость, даже если она больше нормативной, рост налога не превысит 10% от суммы, исчисленной за прошлый налоговый период. Особого увеличения налоговой нагрузки крымчане на себе не ощутят, - уточнили в ведомстве.

Помимо этого, для предпенсионеров действует льгота - при исчислении вводится вычет, уменьшающий сумму налога на кадастровую стоимость 600 кв. м по одному земельному участку.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ НАЧИСЛЯЮТ ПО-НОВОМУ

При расчете транспортного налога будет применен Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей за 2019 год, размещенный на сайте Минпромторга России.

Помимо этого, в силу вступают изменения в налоговых ставках и льготах, введенных с 2019 года. Подробную информацию можно посмотреть на сайте ФНС России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах».

Третье нововведение - льготы для физических лиц могут применяться не только на основании заявления налогоплательщика, но и по информации от других ведомств: Пенсионного фонда России или органов соцзащиты.

Четвертое - в отношении транспортных средств весом больше 12 тонн, зарегистрированных в системе взимания платы «Платон», прекращается применение федеральной налоговой льготы.

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