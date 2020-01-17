Крещение 2020: где будут проходить службы, в какое время начнутся

Уже на этой неделе во всех храмах Крыма пройдут богослужения с освящением воды. Помимо этого, официально в Крыму 46 мест для массового омовения, где будут дежурить медики и спасатели. «Комсомолка» публикует расписание богослужений в главных храмах полуострова.

Симферополь

Крещенские богослужения в Александро-Невском соборе начнутся с 17 января. В этот день с 16.00 пройдет Крещенский сочельник всенощное бдение. 18 января в 9.00 пройдет литургия, а в 16.00 начнется всенощное бдение. Литургия в честь Крещения Господня начнется в 9.00 19 января.

Евпатория

Божественная литургия в Свято-Николаевском соборе начнется в 8.00. По окончании богослужения в 10.30 пройдет Крестный ход от Свято-Николаевского собора по улице Революции к пляжу «Солярис» (ул.Эскадронная, конечная остановка трамвая №1), где в 11.00 будет совершен чин освящения морских вод.

Севастополь

Божественная литургия продлится в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе пройдет с 8.30 до 10.00. С 10.30 до 11.00 на соборной площади будут освящать воду. В 11.00 начнется крестный ход от Свято-Владимирского собора к водам Карантинной бухты, а затем освящение вод Черного моря и окунание людей.

В храме Богоявления Господня молебен начнется в 14.00, а с 14.30 до 15.00 пройдет Крестный ход к берегу Чернореченского водохранилища и чин освящения воды.

Свято-Владимирский собор в ХерсонесеФото: Галина КОВАЛЕНКО

Топловский Троице-Параскевиевский женский монастырь

Водосвятный молебен в монастыре пройдет дважды: 18 января по окончании утреннего богослужения у источника Святой Параскевы и 19 января по окончании ночной службы возле Параскевиевского храма.

Мужской монастырь святых Космы и Дамиана

19 января в 9.00 в мужском монастыре святых бессребреников Космы и Дамиана состоится Богослужение в честь праздника Крещения Господня. По окончании праздничной литургии в 11.00 на святом источнике в часовне Космы и Дамиана пройдет водосвятный Богоявленский молебен. Все желающие смогут окунуться в купели.

Ялта

В Ялте на Крещение Господне пройдет крестный ход от собора Александра Невского к часовне Новомучеников и Исповедников Российских на набережной. Благочинный Ялтинского церковного округа протоиерей Адам Дмитренко проведет праздничный молебен, после чего желающие смогут окунуться в морскую воду. Затем участники праздника запустят в небо белых голубей. Начало в 13.30.

В Ялте, помимо традиционных купаний, пройдет молебен в честь успешного курортного сезонаФото: "КП" Архив

Алушта

Божественная литургия в храме Всех Крымских Святых и Феодора Стратилата начнется в 8.00. По окончании литургии (около 11.20) будет совершен традиционный крестный ход к городской набережной, где состоится чин Великого освящения воды и купание в море.

В поселке Малореченское в храме-маяке святителя Николая Чудотворца в 15.00 18 января начнется праздничная Всенощная. По окончании всенощного бдения в 18 часов состоится традиционный крестный ход на набережную и чин освящения воды.

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