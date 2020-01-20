2020-01-19T20:00:01+03:00
Общество

Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2020: Медиа

Голосуйте за лучших!
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Дизайн: Кристина ПОПОВАДизайн: Кристина ПОПОВА
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"Комсомольская правда - Крым" объявляет фотоконкурс "Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2020". Дорогие читатели, только вы решаете, кто достоин победы!

Выбираем 9 победителей - по одному в каждой номинации (см. ссылки для голосования ниже).

Редакция отобрала претендентов на звание самого мужественного и успешного крымчанина.

Оставить свой голос можно сразу за нескольких участников и вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Мы сделали выводы после прошлогоднего конкурса и решили ввести авторизацию для голосующих, чтобы минимизировать риск накрутки голосов. Теперь, чтобы оставить свой голос, нужно будет войти на сайт через любую социальную сеть. Соответствующее окошко есть на каждой странице для голосования.

НОМИНАЦИИ

Нажимайте на ссылки и выбирайте лучших:

Артисты

Бизнесмены и управленцы

Врачи

Медиа: журналисты, пиарщики, блогеры

Мэры

Повара, бармены и бариста

Преподаватели

Силовики

Спортсмены

Итоги подводим 20 февраля в 12.00. Победителей выбираем по количеству набранных голосов. Они получат памятные грамоты от "Комсомолки" и подарки. Кроме того, каждый из победителей станет героем развернутого материала, который выйдет в КП-Крым!

ИСТОЧНИК KP.RU

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