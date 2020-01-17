Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2020: Повара, бармены и бариста

«Эти деньги не ваши! Отдайте!»: после смерти ребенка, на которого собирали 15 миллионов, его маму затравили в соцсетях

Женщина собирала деньги на операцию для младенца. Она обещала, что если сын умрет, то она пожертвует деньги другим. Но после смерти сына ушла в молчанку