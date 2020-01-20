«Имитация бурной деятельности»: В Крыму оценили пункт о «возврате» полуострова в новой стратеги нацбезопасности Украины
На Украине прошло заседание под председательством Владимира Зеленского, где рассмотрели так называемую стратегию национальной безопасности страны. В документе говорится, что планируется «осуществление комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных и экономических мер «Крым - это Украина».
Крымский политолог Владислав Ганжара в комментарии КП-Крым отметил, что происходящее на Украине - ни что иное, как «имитация бурной деятельности».
- На протяжении достаточно долгого времени действующий президент Зеленский озвучивает инициативы по разработке стратегии возвращения Крыма в состав Украины. Мы видим, как это выливается в определенные документы. Но что бы там в Киеве ни придумали, способа возвращения Крыма в состав украинского государства просто не существует. А то, что сейчас будет происходить в Киеве относительно Крыма - это просто имитация бурной деятельности, - отмечает политолог.
Также Владислав Ганжара подчеркнул, что международной поддержки у украинского государства нет, а санкции - не показатель.
- Как мы видим, у Украины в этом отношении реальных сторонников нет. И вряд ли они появятся. Конечно же, есть санкционная политика, которая действует в отношении нашей страны. Но они становятся «инструментом сдерживания РФ» и ни в коем случае - не поддержкой украинского государства, - заключил политолог.
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ИСТОЧНИК KP.RU