2020-01-20T13:03:56+03:00
Политика

«Имитация бурной деятельности»: В Крыму оценили пункт о «возврате» полуострова в новой стратеги нацбезопасности Украины

По мнению эксперта, у незалежной нет международной поддержки
Надежда ДАЦЮК
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На Украине уже не раз звучали лозунги по "возвращению" полуостроваНа Украине уже не раз звучали лозунги по "возвращению" полуостроваФото: Галина КОВАЛЕНКО
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На Украине прошло заседание под председательством Владимира Зеленского, где рассмотрели так называемую стратегию национальной безопасности страны. В документе говорится, что планируется «осуществление комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных и экономических мер «Крым - это Украина».

Крымский политолог Владислав Ганжара в комментарии КП-Крым отметил, что происходящее на Украине - ни что иное, как «имитация бурной деятельности».

- На протяжении достаточно долгого времени действующий президент Зеленский озвучивает инициативы по разработке стратегии возвращения Крыма в состав Украины. Мы видим, как это выливается в определенные документы. Но что бы там в Киеве ни придумали, способа возвращения Крыма в состав украинского государства просто не существует. А то, что сейчас будет происходить в Киеве относительно Крыма - это просто имитация бурной деятельности, - отмечает политолог.

Также Владислав Ганжара подчеркнул, что международной поддержки у украинского государства нет, а санкции - не показатель.

- Как мы видим, у Украины в этом отношении реальных сторонников нет. И вряд ли они появятся. Конечно же, есть санкционная политика, которая действует в отношении нашей страны. Но они становятся «инструментом сдерживания РФ» и ни в коем случае - не поддержкой украинского государства, - заключил политолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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