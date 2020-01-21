2020-01-21T14:34:52+03:00
Общество

«Убит во сне своей хищной женой»: В Симферополе нашли таинственную эпитафию на старом надгробии

В столице Крыма историки изучают Старорусское кладбище [фото, видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Старое кладбище Симферополя, где находится Храм Всех Святых, привели в порядок. Фото: пресс-служба администрации СимферополяСтарое кладбище Симферополя, где находится Храм Всех Святых, привели в порядок. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе осенью навели порядок на Старорусском кладбище. Место упокоения нескольких сот человек расположено в районе Центрального рынка и стадиона «Локомотив».

Здесь обновили асфальт на дорожках, проложили новые тротуары, вырубили кусты, вывезли мусор и поставили фонарные столбы. Идет речь и о освещении подходов к мемориальному комплексу. Особых работ больше не предвидится, но и застраивать скорбное место жилым домами или превращать в зоны отдыха никто не будет: на территории кладбища находится действующая церковь - Храм Всех Святых.

Сейчас знатоки истории проводят здесь своеобразную «инвентаризацию» – выясняют кому же дала последний приют крымская земля.

Друзья покойного решили, что его лишила жизни супруга. Фото: Дмитрий Борисов/Крым. История. Культура. Краеведение./FB

Друзья покойного решили, что его лишила жизни супруга. Фото: Дмитрий Борисов/Крым. История. Культура. Краеведение./FB

Недавно на территории некрополя нашли могилу мужчины, погибшего от рук своей супруги.

Мужчина умер в 43 года. Фото: Дмитрий Борисов/Крым. История. Культура. Краеведение./FB

Мужчина умер в 43 года. Фото: Дмитрий Борисов/Крым. История. Культура. Краеведение./FB

- В эпитафии от «коллектива Крым Л.К.С.Х.Ш.» написано: «...убит во время сна своей хищной женой незабвенный наш дорогой друг вместе с матерью», - сообщил КП-Крым Дмитрий Борисов, историк-краевед.

Упомянутый в эпитафии Андрей Иванович на свет появился 16 сентября 1890 года, а ушел в мир иной 23 марта 1933 года. Каким образом расправилась с 43-летним крымчанином его жена - тайна покрытая мраком.

Надпись на греческом языке еще предстоит перевести. Фото: Дмитрий Борисов/Крым. История. Культура. Краеведение./FB

Надпись на греческом языке еще предстоит перевести. Фото: Дмитрий Борисов/Крым. История. Культура. Краеведение./FB

Памятник использовали второй раз, раньше такое было в порядке вещей, и время пощадило первый старый текст на греческом на другой стороне надгробия. Сегодня знатоки пытаются сделать перевод, но работу усложняет безграмотность человека, который выбивал текст.

- Коллеги из Москвы отмечают, что в эпитафии очень тяжело разобраться из-за за массы орфографических и синтаксических ошибок и стертости некоторых фраз, - говорит Борисов.

НЕКРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЯ

На кладбище историкам уже удалось «опознать» несколько захоронений известных людей Крымского полуострова.

В Симферополе похоронили Алексея Калошина, военного прокурора Киевского особого Военного Округа, который погиб в 48 лет в авиакатастрофе на аэродроме местного аэроклуба.

Обнаружили и захоронение родных знаменитого краеведа и историка Арсения Маркевича, который сделал гигантский вклад в развитие крымоведения и истории нашего полуострова. Сам же историк, архивист, археолог, этнограф, член-корреспондент АН СССР умер 18 января 1942 года во время блокады в Ленинграде, где жил у своей дочери.

СПРАВКА «КП»

Старорусское кладбище существует с 1852 года. На нем похоронены известные государственные и общественные деятели, а также участники Крымской войны, Первой мировой и Гражданской войн, Великой Отечественной, а еще священнослужители.

В Симферополе вплотную занялись Старорусским кладбищем .Видео: пресс-служба администрации города Симферополя

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ИСТОЧНИК KP.RU

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