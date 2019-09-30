Откопали и выбросили человеческие скелеты: В центре Симферополя работает «Вода Крыма»

От памятника Екатерине II, что за кинотеатром «Симферополь», проходишь по парку несколько десятков метров и натыкаешься на человеческие останки.

- Большеберцовая кость, основание черепа, ключица. Вот и позвонки: грудной, поясничный. А это челюсть, левая часть - судя по зубам умершему было лет 30-35, - знатоки медицины без труда «опознают» кости, которые просто валяются в популярном месте отдыха симферопольцев.

Человеческие останки достали на поверхность сотрудники ГУП РК «Вода Крыма», вырывшие огромную яму глубиной в два метра.

В яме тоже есть человеческие кости.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На дне - трубы большого диаметра и еще людские кости.

В яму могут упасть случайные прохожие.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

ЯМА - ДО 15 НОЯБРЯ

- Работы в парке за кинотеатром «Симферополь» ведет ГУП «Вода Крыма», - сообщили КП-Крым в пресс-службе администрации Симферополя. – Предприятию выдано разрешение на проведение земляных работ до 15 ноября этого года.

Местные историки объяснили, откуда взялись кости. Предположительно, коммунальщики разрыли средневековое кладбище.

- Во времена Крымского ханства, еще до присоединения к Российской империи, здесь находилось кладбище, - объясняет КП-Крым Алексей Эйлер, научный сотрудник музея истории города Симферополя. - Захоронения занимали землю от дворца Калга-Султана, который располагался там, где сейчас улица Воровского, 19, до старого железнодорожного техникума (ул. Александра Невского, 15). Но утверждать, что все человеческие останки относятся к средневековью, когда еще была Ак-Мечеть, а о Симферополе не шло и речи, нельзя. Возможно, были и более поздние захоронения.

Ученый отмечает, что удивительного тут ничего нет, ведь многие города построены на костях.

Требуется немедленно решить проблему с захоронением останков.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Обычно, на месте бывших захоронений устанавливается памятный знак, но это в том случае, если там покоились известные личности, - говорит Эйлер. – Человеческие останки погребаются в специально отведенном месте, но в тоже время собрать все, до мельчайших фрагментов невозможно.

СИЛОВИКИ НЕ В КУРСЕ

- К нам сообщения ни от граждан, ни из иных органов не поступали, - сообщила КП-Крым Ольга Постнова, старший помощник руководителя крымского Следкома. - Изучаем сведения из СМИ.

КСТАТИ

Яма с останками появилась рядом с пешеходной дорожкой, по которой проходит много людей, но она огорожена тонкой полосатой лентой лишь с одной. Если стемнеет, то в такую ловушку могут запросто угодить живые люди.

ОФИЦИАЛЬНО

- На место выедут специалисты безопасности, - сообщили КП-Крым в пресс-службе ГУП «Вода Крыма». - Будет проведена проверка и подано обращение в полицию. Тогда же выясним и вопрос по ограждению.

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