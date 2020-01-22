Восстановление дороги на гору Клементьева обойдется в 200 миллионов

Служба автодорог Крыма заключила контракт на реконструкцию автомобильной дороги на гору Клементьева. Работы, стоимостью без малого в 200 миллионов рублей, будет выполнять ООО «РусРемСтрой».

По проекту реконструкция должна коснуться участка от поворота с трассы «Алушта-Судак-Феодосия» и до ротонды «Звездопад воспоминаний» на горе Клементьева. Протяженность дороги составляет 6,9 км. Стоимость работ в соответствии с государственным контрактом 197 653 213 рублей.

- При наступлении благоприятных погодных условий подрядчик приступит к выполнению работ на объекте, - уточнили в Службе автодорог Крыма. - Срок завершения строительно-монтажных работ - 20.12.2020.

Звездопад воспоминаний - туристическая точка на горе Клементьева с шикарной панорамой на Арматлукскую долинуФото: Анна КИРИЕНКО

ООО «РусРемСтрой», зарегистрированное в Казани, является подрядчиком ремонта и строительства еще четырех автомобильных дорог в Крыму.

За 122 миллиона рублей фирма отремонтировала участок 8,9 км трассы Саки-Орловка-Равнополье до пересечения с автодорогой Симферополь-Николаевка, на 776 миллионов ведет работы по реконструкции дорожной сети в селе Оленевка Черноморского района, на 273,5 миллиона - ремонт 23 км трассы Черноморское-Оленевка.

Кроме того, «РусРемСтрой» разрабатывает проект подъездных путей к новому медцентру им. Семашко со строительством пешеходного перехода.

Бездорожье на Клементьева отлично подходит для марш-бросков на внедорожникахФото: Анна КИРИЕНКО

Напомним, ремонт и реконструкция дорожной сети в селе Оленевка и участка трассы от Черноморского входит в туристический кластер по развитию экстремальных видов спорта и отдыха за счет средств ФЦП. Работы приостановлены в связи с тем, что график дорожников опередил график смежников, занимавшихся прокладкой водовода и канализации.

Реконструкция автодороги на гору Клементьева также входит в проект развития туристической зоны Коктебеля. Трасса ведет к Центру планерного спорта «Коктебель» и Музею планеризма, которые в настоящий момент находятся в стадии передачи из ведения министерства курортов и туризма в управление министерству спорта Крыма. После скандального проекта «Город авиаторов» желающих развивать курорт в «колыбели советской авиации» не нашлось. Тем не менее, 7-километровую дорогу решили переодеть в новый асфальт.

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