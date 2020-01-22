Синоптики рассказали, какая погода будет в Крыму до конца недели

Крымчан уже предупредили о том, что на полуостров движется шторм. Нам стоит готовиться к сильным осадкам и метели. Непогода будет хозяйничать на полуострове 23 января и ночь 24 января.

- Территорию республики сегодня ночью будет проходить холодный фронт, который вызовет усиление северо-западного ветра до штормовых значений 20-25 м/с - это очень сильный ветер, - рассказывает глава крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее словам, крымчанам стоит ожидать очень сильные осадки: мокрый снег, снег, а на ЮБК дождь.

- Днем 23 января от 0 до +5 градусов, а уже ночью 24 января будут сильные морозы -4…-9 градусов, а также возможен небольшой снег. Холодный фронт быстро покинет территорию полуострова, - подчеркивает Татьяна Любецкая.

В выходные дни в Крым приходят теплые воздушные массы. В субботу и воскресенье днем +4…+9 градусов, ночью слабый мороз от -3 до +2.

- На следующей неделе Атлантические воздушные массы нас не покидают, тоже тепло. Днем +5…+9, а ночные температуры около ноля. В северных районах Крыма небольшой мороз, - заключила глава крымского гидрометцентра.

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