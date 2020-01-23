В здании администрации Ялты мужчина поранил себя ножом

В здание администрации Ялты 23 января зашел мужчина. Местный житель вел себя замкнуто и на него никто не обратил особого внимания. Через несколько минут он достал принесенный с собой нож и несколько раз поранил им себя.

Окровавленному мужчине пришлось оказывать помощь на месте, причем делали это сотрудники администрации города, пока по их вызову на место ЧП ехала скорая помощь.

Как подтвердили КП-Крым в администрации, мужчину госпитализировали, при нем нашли личные документы. Уже ведутся следственные действия. При этом сам ялтинец, как уверяют чиновники, официально ни разу не обращался в администрацию города.

Однако по некоторым данным, таким способом мужчина хотел привлечь внимание к своей проблеме, связанно с недвижимостью.

Напомним, что еще в 2016 году похожий случай произошел с бывшим замглавы Ялты Александром Стрекалиным. Мужчина пошел на такой отчаянный шаг из-за того, что его кафе «Хоттабыч» власти города признали незаконным и отправили под снос. Через пару дней Стрекалин скончался в отделении ожоговой терапии.

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